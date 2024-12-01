Doç. Dr. Oğuzhan Kaygusuz, Türkiye’nin farklı illerinde yaptığı 5 yıllık araştırmanın sonucunda ‘Entoloma’ türüne ait 4 yeni mantar keşfetti. Kaygusuz, “Yaptığımız çalışmayla ülkemizde yetişen bu türün sayısı 61’den 65’e çıktı. Şimdiye kadar bu türe ait yeni tanımlama yapılmamıştı” dedi.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Atabey Meslek Yüksekokulu Bitkisel Ve Hayvansal Üretim Bölüm Başkanlığı Ana Bilim Dalı Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler görev yapan Doç. Dr. Oğuzhan Kaygusuz Isparta, Denizli, Muğla, Burdur, Adıyaman ve Şanlıurfa’dan toplanan mantar örnekleri üzerinde bir süre önce bilimsel çalışma başlattı. Atabey Meslek Yüksekokulu laboratuvarında detaylı bir şekilde inceleme yapan Doç. Dr. Kaygusuz, mantarlarda DNA barkod analizleri de gerçekleştirdi. Doç. Dr. Kaygusuz, elde edilen sonuçları Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Kaya, Prof. Dr. Meike Piepenbring, Dr. Kai Reschke, Prof. Dr. Machiel Evert Noordeloos, Prof. Dr. Olga Morozova ve Doç. Dr. Blint Dima ile birlikte değerlendirdi.

Araştırmalar sonucunda, Adıyaman ve Denizli’den toplanan örneklerin ‘Entoloma brunneofibrillosum’, Burdur’dan toplanan mantarların ‘Entoloma humidiphilum’ ve ‘Entoloma ochraceodiscum’, Denizli, Adıyaman ve Şanlıurfa’dakilerin ise ‘Entoloma colchicum’ türlerine ait olduğu tespit edildi. Mantar bilimi dünyasında heyecanla karşılanan araştırmanın sonucu, Alman Mikoloji Derneği’nin resmi yayın organı olan “Mycological Progress” isimli dergide de kendisine geniş yer buldu. Doç. Dr. Oğuzhan Kaygusuz, daha önce de sadece Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yetiştiği için ’Volvarille Turcica’ ismi ile tescillenen beyaz bir mantar türü keşfetmişti.

“Türkiye biyolojik çeşitlilik açısından oldukça zengin”

Türkiye’nin biyolojik çeşitlilik açısından oldukça önemli bir konumda yer aldığını belirten öğretim görevlisi Doç. Dr. Oğuzhan Kaygusuz, “Bu zenginliğin korunması ve dünyaya tanıtılması, farklı canlı gruplarından yeni türlerin ülkemiz adı altında bilim dünyasına sunulması ile mümkün oluyor. Araştırma konumuzu oluşturan Entoloma cinsi, dünyada yaklaşık 2 bin tür ile temsil edilirken Avrupa’da 400 kadar tür belirlenmiştir. Ülkemizde ise sadece 61 türün yetiştiği rapor edilmiş ve şimdiye kadar ülkemizden bu cinsten yeni tür tanımlanmamıştı. Yaptığımız bilimsel araştırma sonucunda 4 yeni türü daha keşfetmenin heyecanını yaşıyoruz” diye konuştu.