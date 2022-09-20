İstanbul’da faaliyet gösteren Pivot Door, Anadolu topraklarının kadim medeniyetlerinden biri olan Hititliler tarafından yapılan dev kapıları, günümüz sistemiyle yeniden üreterek 35 ülkeye ihraç ediyor. Pivot kapı olarak adlandırılan bu sistemde menteşe sistemi diğer kapılardan farklı olarak kapının taban ve tavan kısmında konumlanıyor.

İstanbul’da faaliyet gösteren Pivot Door, Anadolu topraklarının kadim medeniyetlerinden biri olan Hititliler tarafından yapılan dev kapıları, günümüz sistemiyle yeniden üreterek 35 ülkeye ihraç ediyor. Pivot kapı olarak adlandırılan bu sistemde menteşe sistemi diğer kapılardan farklı olarak kapının taban ve tavan kısmında konumlanıyor.

Türk kapı sektörünün adını dünyaya duyuruyor

Her geçen gün daha çok tercih edilen pivot kapı sistemleri, villa, kamu binaları, turizm merkezleri, konferans salonları, ibadethaneler ve büyük yapılarda daha ihtişamlı görüntü sağlaması sebebiyle tüm ilgiyi üzerine çekiyor. Türk kapı sektörünün adını dünyaya duyuran Pivot Door, uluslararası kullanıma sahip 4 metre genişlik ve 8 metre yükseklikte tek kanat açılıma sahip kapıları üretiyor.

Güvenli yaşam alanları sunuyor

Nitelikli ihracat kategorisinde yer alan pivot kapı sistemleri, onlarca endüstri sektörüne de doğrudan katkı sağlıyor. Aynı zamanda Türk mimarlığı ve mühendisliği dünyadaki konumunu yükselten, paslanmaz çelik, ağaç, cam, mdf, alüminyum ve birçok yüzey kaplama ile yapılan pivot kapılar, normal kapılara göre daha güvenlik yaşam alanları sağlıyor. Akıllı kapı ve kilit sistemlerine sahip olan Pivot kapı sistemleri, üst düzey güvenliğe sahip olan elektronik kilit ve dijital uygulamalarla oldukça kullanışlı hale geliyor. Akıllı ev sistemleri ve otomasyon sistemlerine entegre olabilen pivot kapı sistemleri, geleceğin kapısı olarak kabul görüyor.