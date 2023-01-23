Zonguldak’ta etkileşimli uygulamalarla özel eğitim gereksinimi olan öğrencilerin eğitimdeki görünürlüğünü kanıtlamayı amaçlayan proje hayata geçirildi. Türkiye’de yeni başlayan tersine kaynaştırma modelinin uygulanacağı proje bugün itibariyle başladı.

Zonguldak’ta etkileşimli uygulamalarla özel eğitim gereksinimi olan öğrencilerin eğitimdeki görünürlüğünü kanıtlamayı amaçlayan proje hayata geçirildi. Türkiye’de yeni başlayan tersine kaynaştırma modelinin uygulanacağı proje bugün itibariyle başladı.

TÜBİTAK 4004 Doğa ve Bilim Okulları Destekleme Programı doğrultusunda gerçekleştirilen SOBE Çocuklar: Doğanın Saklambaç Oyunu projesinin açılışı gerçekleştirildi. Yürütücülüğünü Doç. Dr. Cevat Eker’in, proje uzmanlığını ise Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı’ndan yüksek lisans öğrencisi Diren Kılav’ın yaptığı projede, etkileşimli uygulamalarla anlaşılır bir biçimde bilginin topluma kazandırılması ve yaygınlaştırılmasının hedeflendiği bildirildi.

Proje ekibi, özel eğitim gereksinimi olan öğrencilerin eğitimdeki görünürlüğünü kanıtlamayı amaçlayan söz konusu projenin, Türkiye’de "Tersine Kaynaştırma" modelinin uygulanacağı ilk proje olma özelliği taşıdığını açıkladı. Projenin hedef kitlesini okul öncesi öğrencileri oluşturuyor. Projede Türkiye’nin 2023 eğitim vizyonunda belirlediği 21. yüzyıl becerileri, teknolojik araçların kullanımı, sanatsal ve sportif faaliyetler gibi etkinlikler içeriyor. Proje ile okul öncesi dönem düzeyinde tersine kaynaştırma modeli ile kabul edilen projeyle dünyanın karşı karşıya kaldığı güçlüklerle su ve hava kirliliğinin önlenmesi, enerji verimliliğinin kullanılması ve atığın en aza indirilmesi sağlanarak baş edilebileceği belirtildi.

Su kaynakları, ormanlar, biyoçeşitlilik, enerjinin korunması ve doğanın var olacağı bu faktörlerin eksikliğinde doğanın yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalacağı bilincini kazandırmak için baş harflerinden oluştuğu SOBE projesinde teorik eğitimler gerçekleştirilecek. Proje ekibinde 2 uzman ve 7 eğitmenin yanı sıra 6 rehber yer alıyor. Proje 28 Ocak günü portolfolyo sergisi ise sona erecek.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tahir Karauğuz Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen projenin açılışında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, "Göreve geldiğimizde tüm akademisyen arkadaşlarımıza şunları ifade ettik. Bizler millete borcu olan insanlarız. Devlet üniversitesiyiz. Elimizden geldiği kadarıyla 7’den 70’e tüm insanımıza hizmet etmek, sosyal projeler geliştirmek zorundayız. Toplumumuza faydalı olmak zorundayız. Dolayısıyla 8 aylık süreç içerisinde üniversitemizde bin 500’ün üzerinde etkinlik yapıldı. Bugün de burada yine Cevat Eker hocamızın önderliğinde çocuklarımıza yönelik onların gelişimine yönelik proje geliştirildi. Biz bundan dolayı çok mutluyuz. Bunların devamı inşallah gelecek" dedi.

Proje yürütücüsü Doç. Dr. Cevat Eker de "Kullandığımız yöntem itibariyle özel bir projedir. Çünkü tersine kaynaştırma uygulamaları ülkemizde oldukça yenidir. Tersine kaynaştırma uygulamalarında normal gelişme gösteren öğrenciler özel gereksinimli öğrencilerle etkileşim fırsatları oluşturmak için özel eğitim sınıflarında yer alır" diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan da "Özlediğimiz bir tablo. Bizim için okul öncesi çok önemli. İşte 20 yıl sonra Türkiye’nin aydınlık geleceği sevgili miniklerimizle bir aradayız. İyi insan olmayı bu yaşta göstermeli, bu yaşta eğitmeli" diye ifade etti.

Zonguldak Vali Yardımcısı Mehmet Türk, psikologlar ve pedagogların insan kişiliğinin ilk 7 yaşta oluştuğunu ifade ederek şöyle dedi.

"Çocukluk dönemi hepimizin çekirdek dönemi olduğu ve temellerin atıldığı tohumların yeşermeye başladığı dönem olması dolayısıyla çok önemlidir. Onun için çocuklarımıza özel bir önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Etiketi, sıfatı, kariyeri ne olursa olsun bütün insanlar varlık mücadelesi verirler. Eğer bu anlamda insanlar yeterince doyurulmazlarsa o insanlarda yokluk duygusu olur. Yokluk duygusunun psikolojik terminolojideki karşılığı aşağılık kompleksidir. Dolayısıyla özgüven duygusu yoksunluğu söz konusu olur. O kimseyi de hayatta başarılı bir şekilde göremezsiniz."

Açılışın ardından proje etkinliklerle devam etti.