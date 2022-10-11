Türkiye’de sertifiye olan iki merkezden biri olan ve Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı bünyesinde hizmet veren Düzce Üniversitesi Çocuk Diyabet Merkezi, bölgesinin en önemli referans merkezi olma özelliğiyle diyabetli çocuklar için şifa adresi oluyor.

Türkiye’de sertifiye olan iki merkezden biri olan ve Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı bünyesinde hizmet veren Düzce Üniversitesi Çocuk Diyabet Merkezi, bölgesinin en önemli referans merkezi olma özelliğiyle diyabetli çocuklar için şifa adresi oluyor.

Çocukların yaşamlarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri amacıyla binden fazla hastanın takip ve tedavisini yürüten Düzce Üniversitesi Hastanesi Çocuk Diyabet Merkezi, bölgede yeni tanı alan, ağır tablodaki diyabetli çocukların en çok yönlendirildiği merkez olarak göze çarpıyor.

Dünyadaki, çocuk diyabeti kalite ve sertifikasyon inisiyatifinde tek olan SWEET tarafından 2018’de sertifiye olan ve 2019’da en hızlı ilerleyen merkez ödülüne layık görülen Merkez, uluslararası alanda da adından söz ettiriyor. Dünyada SWEET’te 100’den fazla merkez yer alırken, ülkemizde Düzce Üniversitesi’yle birlikte iki merkez bulunuyor.

Ailelerine yönelik örnek çalışmalar

Ayaktan izlemde poliklinik, danışmanlık, eğitim ve motivasyon hizmetlerinin verildiği merkezde, insülin pompası ve glikoz sensörü takılması seri biçimde yürütülüyor. Bir çocuk endokrinolojisi öğretim üyesi, üç diyabet eğitim hemşiresi, iki sosyal hizmet uzmanı, bir diyetisyen ve bir uzman öğrencinin yer aldığı sekiz kişilik ekipten oluşan çocuk diyabet ekibi, diyabetli çocuklar ve ailelerine yönelik örnek çalışmalar gerçekleştiriyor. Dünyadaki en güncel çocuk diyabet tedavilerinin, bireysel gereksinimlere göre özelleştirilebildiği merkez, olguları gerekirse adreslere kadar ulaşıp takip ediyor. İnsülin pompası konusunda en yüksek uygulama sayısına ulaşan merkez, elektronik ortamda diyabet izlemi ve desteği hizmetini en yoğun uygulayan merkez olarak da takdir topluyor.

Diyabeti yaşayarak öğrenebilecekleri modüler tasarımlı çocuk aktivite odası

Birçok il için çocuk diyabetinde referans merkezi olduklarını dile getiren Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu, yenilenen çocuk diyabet biriminin fiziksel alt yapısıyla diyabet bakımındaki kaliteyi yükselttiğini ve ekibin işlevselliğini arttırdığını ifade etti. Çocuk aktivite odasının, hem çocukların gün boyu eğlenceli vakit geçireceği, hem de modüler özelliğiyle diyabeti yaşayarak öğreneceği bir mekan olarak tasarlandığını belirten Prof. Arslanoğlu; odada yer alan müzik enstrümanları, basket potası-dart, oyuncaklar, ev, okul, restoran, bahçe, market, hastane, mutfak simülasyonlarının bu amaçlara hizmet ettiğini söyledi.

Tedavinin yanında sayısız psikososyal destek etkinlikleri

Diyabet tedavisinin yanında yoğun psikososyal destek ve yaşam koçluğunun da önemine dikkat çeken Arslanoğlu; kamplar, yerel diyabet bakımına yönelik gezici etkinlikler, ev-okul ziyaretleri, halk konferansları, gençlik buluşmaları, online toplantılar, özel gün kutlamaları, ağaç dikme-çöp toplama gibi çevreci etkinlikler, yürüyüşler, kültür gezileriyle sürekli sayıları artan yöntemler geliştirdiklerinin altını çizdi.