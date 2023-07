Koçaslanlar Motorlu Araçlar’ın Genel Müdürü Didem Aras, Türkiye’de satılan her 2 araçtan 1’i C segmenti modeller oluşturduğunu söyledi.

SUV gövde tipi ve C-SUV alt segmenti dünyada ve Türkiye’de her geçen gün daha da güçlendiğini belirten Koçaslanlar Motorlu Araçlar’ın Genel Müdürü Didem Aras, bugün Türkiye’de satılan her 2 araçtan 1’ini C segmenti modeller oluştururken, en çok satılan gövde tipinde de SUV modeller olduğuna dikkat çekti. Renault markasının her geçen gün büyüyen C segmentine Yeni Austral ile damgasını vurmuş durumda olduğunu belirten Aras, "Yeni Austral, sürüş konforu, gelişmiş güvenlik paketleri ve iç-dış dizaynı ile tüm beklentileri karşılamaktadır. Austral, Renault’un yeni marka kimliğini en iyi gösteren araç olduğunu ve segmentinin en iddialı modellerinden biridir. ‘Bugüne kadarki en iyi Renault’ olarak konumlandırılan ve AUTOBEST jürisinin ‘2023 Avrupa’nın Satın Alınacak En İyi Otomobili’ ödülüne layık gördüğü Yeni Austral ile Renault, C segmentindeki hakimiyetini oldukça güçlü bir noktaya taşıdı. Bu düşüncede Yeni Austral, Renault’un teknolojisi ve yeni marka kimliğinin gücünü gösteren bir oyuncu konumunda” dedi.

Yeni Austral’in motor ve teknolojileri hakkında konuşan Aras, “Yeni Renault Austral, yeni nesil CMF-CD platformunu kullanan ilk Renault modeli. Bu platform ile Austral’ın gövdesi sağlamlaştırıldı ve şasi, pazarda öne çıkan konfor, verimlilik, tepki oranı için daha hafif ve daha sağlam hale getirildi. Sailing Stop sistemi özellikle fren anında enerjinin geri kazanılmasına yardımcı oluyor ve otomatik şanzımanda yavaşlarken motoru durduruyor. Tüm bunlar yakıt tüketimini ve emisyonları azaltırken aynı zamanda günlük kullanım konforunu da destekliyor. Yeni model, duyguları harekete geçiren tasarım çizgileri ile yüksek kaliteyi sunuyor. 3 boyutlu derinlik efektli yüksek teknoloji arka farları ve ön farlarda elmas şeklinde desenler gibi detaylarla da Renault’nun yenilikçi tasarım ilkeleriyle birleşiyor. Dışarıdan bakıldığında oldukça cezbedici bir otomobil olduğunu kanıtlıyor. Esprit Alpine versiyonuna özel ’Saten Mineral Gri’ renk seçeneği bulunan yeni Renault Austral, sedef beyaz, alev kırmızı, demir mavi, yıldız siyah ve mineral gri gövde renkleriyle de satışa sunuluyor. İsteğe bağlı olarak çift renk de uygulanabiliyor” diye konuştu.

Aras, bu deneyimlemeyi yaşamak isteyenleri showrooma beklediklerini sözlerine ekledi.