Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Mudanya Belediyesi iş birliğinde Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı anısına düzenlenecek olan “Türkiye’de Sanat Mudanya Buluşmaları” 6 Ocak’ta Taş Mektep Akademi’de başlıyor. Sanat Buluşmalarının ilk konuğu oyuncu, yönetmen Murat Daltaban olacak.

Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Mudanya Belediyesi iş birliğinde Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı anısına düzenlenecek olan “Türkiye’de Sanat Mudanya Buluşmaları” 6 Ocak’ta Taş Mektep Akademi’de başlıyor. Sanat Buluşmalarının ilk konuğu oyuncu, yönetmen Murat Daltaban olacak.

Mudanya Belediyesi’nin kentin kültür hayatına kazandırdığı Taş Mektep Akademi, yıl boyunca her ay düzenlenen Mudanya Felsefe Buluşmaları ve Mudanya Arkeoloji Günleri’nin ardından yeni bir etkinliğe daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi iş birliğinde Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı anısına düzenlenecek olan “Türkiye’de Sanat Mudanya Buluşmaları” başlıyor.

Sanat Buluşmaları 6 Ocak’ta Oyuncu, Yönetmen Murat Daltaban’ı, 3 Mart’ta Dr. Öğretim Üyesi Pelin Elcik Yorgancıoğlu’nu, 17 Mart’ta Yazar, Hasip Akgül’ü, 7 Nisan’da Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Öztahtalı’yı, 5 Mayıs’ta Yönetmen Yüksel Aksu’yu, 13 Ekim’de Prof. Dr. Semih Çelenk’i 27 Ekim’de Dr. Öğretim Üyesi Tülay Akgül’ü, 24 Kasım’da Prof. Dr. Ayhan Helvacı’yı, 15 Aralık’ta Prof. Ali Sait Liman’ı ağırlayacak.

Bir dönem eğitim yuvası olan Taş Mektep’in bu işlevini sürdürdüklerini belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Felsefeden arkeoloji alanına pek çok bilim insanını Mudanyalılarla buluşturduğumuz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzün bünyesinde faaliyet gösteren Taş Mektep Akademi şimdi de sanatçıları ağırlayacak. Kentin sosyal ve kültürel hayatına katkı sunan Taş Mektep Akademi ile ne kadar gurur duysak az” diye konuştu.