Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri "yeşil hastane" konsepti çerçevesinde sürdürülebilir bir hastane olma yolunda emin adımlarla çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.

Doğal kaynakları verimli ve çevre dostu bir şekilde kullanan, sürdürülebilir ve çevreye duyarlılığını her alanda gösteren Büyük Anadolu Hastaneleri bu alanda yapılan çalışmalara büyük destek veriyor. Bu anlamda İklim Değişikliği Eylem Planı hazırlama çalışmaları kapsamında değerlendirme toplantısını gerçekleştiren Büyük Anadolu yönetim ekibi, enerji tasarrufu, atık yönetimi, su ve elektrik kullanımı gibi birçok konuda hazırlık çalışmalarına hız verdi.

Türkiye’de sağlık sektöründe ilk

İklim Değişikliği Eylem Planı Hazırlama Komisyonu Başkanı Yusuf Dursun, toplantıda "Türkiye’de ilkini gerçekleştireceğimiz bu sürdürülebilir çalışma için kurum olarak ciddi değişimlere imza atacağız" dedi.

Hastane yönetimi tam kadro katıldı

Toplantıya Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdürü Yasemin Turan, Genel Müdür Yardımcısı Hakan Çiftçi, Merkez Hastane Müdürü Birol Yılmaz, Meydan Hastane Müdürü Sevcan Aydın, Kalite Yönetim Direktörü Fatih Karayiğit, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürleri, Otelcilik ve Destek Hizmetleri Müdürleri ve yönetim birimleri katılım sağladı.

Yeşil hastane yolunda emin adımlarla

Karbon ayak izini sıfırlamak için hazırlık çalışmaları hastane kapsamında devam ediyor. Sağlık çalışanları, tıbbi sekreterler ve destek personelleri olmak üzere hastane çalışanlarının tamamının süreçte aktif olarak yer alacağı sıfır karbon emisyonu hedefi sonrası, hastalar çevre dostu bir hastanede hizmet alacaklar.