Meteoroloji'nin son tahminlerine göre Türkiye geneli parçalı ve çok bulutlu olması beklenirken, genellikle yağmur ve sağanak Ege ve akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, İç ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin edildi.BURSA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8 Aralık 2024 Pazar gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Yapılan son tahminlere göre Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Artvin, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt ve Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, İç ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Edirne, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, , İzmir, Manisa ve Aydın ile Muğla'nın batısında yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla merkez ve doğusunda yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Türkiye'nin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis beklenirken, hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edildi.

Rüzgârın, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan kuvvetli uyarıya göre de yağışların, Edirne, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, İzmir, Manisa ve Aydın ile Pazar günü (08/12/2024) ilk saatlerden itibaren Muğla'nın batısında aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla merkez ve doğusunda yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.