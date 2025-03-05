Türkiye’de ormanlar sadece doğanın değil, aynı zamanda ekonominin de can damarlarından biri. Orman köylülerinin geçim kaynağı olan bu alanlarda kadınlar da önemli bir rol üstleniyor. Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında yaptığı açıklamada; Türkiye’nin dört bir yanındaki ormanlarda çalışan 18 bini aşan kadının ekonomiye katkısına vurgu yapıldı. ANKARA (İGFA) - Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye’de orman köylülerinin yaklaşık yüzde 40’ı kadınlardan oluşuyor. Ormancılık faaliyetlerinde çalışan kadınlar, fidan dikiminden ağaç kesimine, fidan üretiminden yangın gözetleme kulelerindeki nöbetlere kadar pek çok alanda aktif olarak görev yapıyor.

ORMANDA KADIN ELİ: EKONOMİYE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE KATKI

Özellikle fidan yetiştiriciliği ve gençleştirme çalışmalarında kadın emeğinin büyük bir yer tutuğuna değinen OGM Genel Müdürü Bekir Karacabey, “Kadın çalışanlarımız, sadece doğayı korumakla kalmıyor, aynı zamanda ekonomik bağımsızlıklarını da kazanıyor. Türkiye genelinde hem kendi personelimiz hem de orman köylüsü olmak üzere toplam 18 bini 635 kadın çalışanımız, sürdürülebilir ormancılık politikalarının hayata geçirilmesinde kritik bir rol oynuyor. Bugün OGM için çalışan 155 bin orman köylüsünün 13 bin 592’sini kadınlar oluşturuyor. Orman köylüsü kadınlar fidan dikimi, aşılama, bakım ve koruma gibi alanlarda çalışarak aile bütçelerine katkı sunuyor” dedi.

GİRİŞİMCİ KADINLARA 64 MİLYON TL DESTEK

Kadın girişimciliğinin ormancılık sektörüne entegrasyonu, yerel ekonomileri güçlendirirken sürdürülebilir kırsal kalkınmayı da destekliyor. OGM tarafından sadece orman köylüsü kadınlara yönelik verilen Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) mikro kredi destekleriyle birlikte birçok kadın, orman ürünlerini işleyerek markalaşma yoluna gidiyor ve ihracat yapmaya başlıyor.

2010 yılında başlayan ORKÖY mikro kredi uygulamaları ile bugüne kadar 1.452 kadına gümüş kazaz örücülüğü, şal dokuma, çömlek yapımı, külek yapımı, yayık ve süt sağım makinası, bez bebek yapımı, köy tavukçuluğu, nazar boncuğu yapımı, üzüm sıkma makinası, ipek böcekçiliği, bakır işlemeciliği, kozalak pekmezi yapımı, zeytinyağlı sabun, keçeli sabun, çapalama makinesi, hamur yoğurma makinesi (ekmek yapımı) ve halı dokumacılığı gibi alanlar için 64 milyon TL’nin üstünde kredi desteği sağlandı.