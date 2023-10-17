Özel Egekent Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Habibe Radiye Akgün, menapozla ilgili dikkat çekici bir açıklama yaptı. Dr. Akgün, dünyada menapoz yaşının 45-55 olduğunu ama ülkemizde ise 45-49’a kadar düştüğünü belirtti.

Menapoz dönemi hakkında açıklamalarda bulunan Denizli Özel Egekent Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Habibe Radiye Akgün, menopozun da aynı ergenlik dönemi gibi kadınların normal yaşamında, süregelen süreçlerden biri olduğunu, hormonlardaki dalgalanmalar sonucunda hem kadının fizyolojisinde hem de ruh halinde değişiklikler meydana getirebildiğini ifade etti.

Op. Dr. Habibe Radiye Akgün “Menopoz kelime manası olarak mens ve paus kelimelerinden oluşur. Mens ay demek paus da durmak demek yani kelime manası olarak ay halinin sona ermesi manasına gelmektedir. Kişinin menopoza girdiğini söyleyebilmemiz için yaklaşık 1 yıl boyunca adet görmemesi ya da hormonlarının menopoz düzeyinde olması gerekmektedir.” dedi.

Adette düzensizlik, adet görmeme, geceleri ateş basması, terlemeler, ciltte kuruma, kırışıklık artışı, vajinada kuruluk, cinsel isteksizlik, kemik kaybında artış gibi şikayetler olabildiğini belirten Op. Dr. Habibe Radiye Akgün, “Menopozda hastalarımızın şikayetlerine göre tedaviler düzenlenir. Bunlar bazen hormon tedavileri bazen de bitkisel takviyeler ve vitaminlerdir“ diye ekledi.

Dünyada menopoz yaşının 45 ila 55 yaş arası normal olarak kabul edilmekte olduğunu, ülkemizde ise ortalama 47 ila 49 yaş arası normal menopoz zamanı olarak bilindiğini vurgulayan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Habibe Radiye Akgün “40 yaşından önce gelişen menopoz durumu erken menopoz olarak kabul edilir, bu durumda kişinin tedavi süreci değişmektedir. Menopoz bazı kadınlar için rahat bir dönemin başlangıcı olarak adlandırılabilir. özellikle gebe kalma endişesi, aşırı adet kanamasına bağlı kansızlık, adet düzensizliği, adet ağrıları gibi şikayetleri olan hastalar menopoz döneminde kan kaybının bitmesiyle bazı kadınlar rahat bir nefes alırlar. Hastaların şikayetlerine göre tedavileri düzenlenir, özellikle menopozdaki kişilerin senede bir mutlaka kadın doğum muayenesi olması, ultrason yapılması, meme muayenesi yapılması ve kemik ölçümü yapılması önemlidir" şeklinde konuştu.