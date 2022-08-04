Ekonomi ve iş dünyasına yeni bir soluk getirme amacıyla yayın hayatına başlayan Türkiye’de İş Dünyası dergisinin 10’uncu sayısının tanıtımı gerçekleştirildi. Yeni sayıda okuyuculara ağırlıklı olarak kültür ve sanat konularında önemli bilgiler aktarılacak.

Ekonomi ve iş dünyasına yeni bir soluk getirme amacıyla yayın hayatına başlayan Türkiye’de İş Dünyası dergisinin 10’uncu sayısının tanıtımı gerçekleştirildi. Yeni sayıda okuyuculara ağırlıklı olarak kültür ve sanat konularında önemli bilgiler aktarılacak.

İhlas Medya Grubu bünyesinde yayınlanan Türkiye’de İş Dünyası dergisinin yeni sayısı tanıtıldı. Derginin 10’uncu sayısında Leyla Alaton’un kapak röportajı yer aldı. Her ay ekonomi ve iş dünyasına ışık tutan derginin bu sayısında kültür ve sanat konularına ağırlık verildi. İstanbul’da bir otelde gerçekleştirilen etkinlikte yeni sayının içeriğine ilişkin bilgiler verildi. Tanıtımda organizasyonunda Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt sanat ve medya camiasından tanınan isimler yer aldı.

“Kültür-sanat ekonomisiyle ilgili değerli yazılar içerikte”

Yeni sayının tanıtımında açıklamalarda bulunan Türkiye İş Dünyası Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, Celal Toprak, her sayıda olduğu gibi bu sayıda da dosya konularının önemli olduğuna dikkat çekerek, “Kültür-Sanatın ekonomisi işledik. Bu anlamda kültür-sanatla ilgili önemli isimler yer aldı. Aynı zamanda kültür sanatın başkenti Şişli’de belediye başkanı Muammer Keskin bu konuda değerlendirmeler yaptı. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan’ın kültür sanat ekonomisiyle ilgili çok önemli bir değerlendirmesi de var. Kapakta Leyla Alaton var, kadınlar açısında bir rol model. Bu sayının kaçırılmaması gereken sayılardan biri olduğunu söyleyebilirim” dedi.

“Tarımı ele alacağız”

Toprak, gelecek sayılarda tarım konularını da ele alacaklarını belirterek, “Yola çıkarken ekonomi, girişimcilik, çevre ve sürdürülebilirlik konularına odaklanacağımızı söylemiştik, önümüzdeki dönemde tarım konularına da değineceğiz, okuyucularımızı tarım ve gıda içerikleriyle bilgilendireceğiz” diye konuştu.