İstanbul(İHA) İhlas Medya Gurubunun Türkiye’de İş Dünyası dergisi iş insanlarını Almanya’da ikinci kez buluşturdu. Geçen yıl ilk defa Köln’de yapılan Almanya buluşması bu defa Avrupa Türk İş İnsanları ve Sanayicileri Derneği’nin iş birliği ile Düsseldorf’ta gerçekleşti.

İstanbul(İHA) İhlas Medya Gurubunun Türkiye’de İş Dünyası dergisi iş insanlarını Almanya’da ikinci kez buluşturdu. Geçen yıl ilk defa Köln’de yapılan Almanya buluşması bu defa Avrupa Türk İş İnsanları ve Sanayicileri Derneği’nin iş birliği ile Düsseldorf’ta gerçekleşti.

8 Mart Dünya Kadınlar günü gibi anlamlı bir günde gerçekleştirilen Türkiye’de İş Dünyası dergisi buluşması Almanya’daki Türk yatırımcılar ile Türkiye’den Almanya’ya yatırım yapmayı planlayan iş insanları ve bu konuda onlara yardımcı olan ticaret elçileri aynı çatı altında bir araya geldi. Ayrıca ‘Almanya’da İş Dünyası’ özel sayısı buluşmada tanıtıldı. Toplantıya Türkiye Cumhuriyeti Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Gökçen Karaarslan, ATİAD Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Sarıyar, Köln Başkonsolosu Turhan Kaya ve Düsseldorf Belediye Başkanı Ticaret Ateşesi İrem Ekmekçi Konuk katıldı. Toplantı sonunda bazı markalara ödüller takdim edildi.

Türkiye’de İş Dünyası dergisi Almanya için özel sayısının ikincisini tanıttı

Derginin özel sayısında iklim değişikliğinden kadın girişimciliğine kadar geniş bir yelpazeye uzanan bir düzlemde güncel konular ele alınacak. Almanya’da iş fırsatlarının ayrıntıları anlatılan özel sayıda iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin gelişimi, yeni yatırım müjdeleri, başarıya giden yol gibi konular da yer alıyor.