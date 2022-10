“Samsun’da Muhtarlar Destek AFAD Gönüllüsü Oluyor Projesi” çerçevesinde 337 mahalle muhtarı “destek AFAD gönüllüsü” oldu.

AFAD Gönüllülük Sistemi çerçevesinde Samsun’da meydana gelecek muhtemel afetlerde AFAD ekipleri ile koordineli çalışmak, verilen hizmetin kalitesini artırmak ve afetlerin zararını en aza indirmek amacıyla Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı’nın talimatları ile Samsun’da Muhtarlar Destek AFAD Gönüllüsü Oluyor Projesi başlatıldı.

Söz konusu proje ile Samsun’un 17 ilçesinde her ilçede 15 asil 5 yedek olmak üzere 20 muhtar ilçe kaymakamlıklarınca belirlendi. Bunun yanı sıra her ilçede muhtarların koordinesinden sorumlu bir koordinatör (ilçelerde görev yapmakta olan memur) görevlendirildi. Proje dahilind belirlenen 337 muhtarımız öncelikle temel AFAD gönüllüsü olabilmeleri için AFAD Gönüllülük Sistemi’ne kendi ilçelerinde kayıt edildi ve zorunlu eğitimleri (Birey ve aileler için afet farkındalık eğitimi) tamamladı. Temel AFAD gönüllüsü olan muhtarlara proje ikinci hedefi olan destek AFAD gönüllüsü seviyesine geçebilmeleri için zorunlu olan yüz yüze eğitimlerinden; ilkyardım eğitimi (2 gün), yangın farkındalık eğitimi (1 gün), psikososyal destek ve insani yardım eğitimi (2 gün) ve hafif arama ve kurtarma eğitimi (5 gün) verildi. Proje çerçevesinde destek AFAD gönüllüsü olan 337 muhtara belgeleri bugün Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon’da yapılan törenle verildi.

Dağlı: “1598 yılında 1 metrelik tsunami(dev dalga) şehrin 1 km içerisine kadar girdi”

Samsun ve çevresinin doğal afetlere maruz kalabilecek bir coğrafi konuma sahip olduğunu ifade eden Vali Zülkif Dağlı, “Yaşadığımız, görev yaptığımız yerlerin durumunu bilmemiz gerekir. Coğrafi, sosyal, tarihi durumu bilmeliyiz. Aksi takdirde zaman zaman sıkıntılara girebiliriz. 1943 yılında 7,2 şiddetindeki depremde 4 bin can kaybı verdiğimiz Ladik depremini bilmeliyiz. Buradan güney ilçelerimizin deprem riski altında olduğunu anlıyoruz. Tarihi kayıtlara göre 1598 yılında 8 şiddetindeki Amasya depreminde Karadeniz’de oluşan 1 metre boyundaki tsunamide deniz suyunun 1 km kadar karaya, yerleşim mekanlarına girdiğini bilmezsek bu riski anlayamayabiliriz. Heyelan, sanayi yangını ve sel baskınları her an olabilir. 1908-1990 yılları arasında meydana gelen 5 sel felaketinde can kaybımız var. 2000 yılında Canik’te 14 vatandaşımızı kaybettik. Çünkü biz coğrafi konum olarak buna müsait bir yerleşim üzerindeyiz. Kızılırmak ve Yeşilırmak, Terme Çayı, Miliç Çayı, Tersakan Çayı, Mert Irmağı her zaman taşkın oluşturacak riskler taşımaktı. Riskler önceden planlayıp, afeti hiç meydana gelmeden bertaraf edilmesi çok önemli. İl Risk Azaltma Planı’nı (İRAP) bu açıdan önemsiyoruz” dedi.

“Muhtarların ardından öğretmenler ve din görevlileri de destek AFAD gönüllüsü olacak”

Muhtarların destek AFAD gönüllüsü olmasıyla Türkiye’ye örnek olan Samsun’da 2 bin 500 öğretmen ve 300 din görevlisinin de destek AFAD gönüllüsü olacağını açıklayan Vali Dağlı, “Muhtarların içinde bulunduğu Destek AFAD Gönüllüsü Projesi, ülkemizde ilk kez Samsun’da uygulanıyor. Bu çerçevede muhtarlar farkındalık eğitimine tabi tutuldu. Her ilçeden 20 muhtar diye program yaptık ancak uygulamanın ne kadar güzel olduğunu görmüş olduk. Bununla kalmamalıyız. Bu afetlere maruz kalacak durumdayız. 25 bin öğretmenimiz var. Bu öğretmenlerden en az yüzde 10’unu belirleyerek 2500 öğretmenimizi destek AFAD gönüllüsü yapacağız. Yine 3 bin din görevlimiz var. Onların da en az yüzde 10’unu destek AFAD gönüllüsü yapacağız” diye konuştu.

Sezer: “Muhtarlar bu gönüllüğüyle tüm Türkiye’ye örnek olacak”

Samsunlu muhtarların Türkiye’ye örnek olduğunun altını çizen AFAD Başkan Yardımcısı Uğur Sezer ise “Muhtarlar bu gönüllüğüyle tüm Türkiye’ye örnek olacak. Muhtarlarımız Destek AFAD Gönüllüsü Oluyor Projesi 81 ilde de yaygınlaşarak devam edecek. Afetlerde müdahale ve iyileştirme konusunda toplum olarak iyi durumdayız. Yakın zamandaki afetlerde de görüldüğü gibi afetzedelerin yaralarını kısa zamanda sardık. Afet riskini azaltma konusunda daha gidecek çok yolumuz var. Risk azaltma, afetler olmadan risk azaltma konusunda hazırlık çalışmalarını yapmak. Bu konuda da 2025 yılında bitirilmesi gereken her ilin risk azaltma planları Bakanımız Süleyman Soylu’nun talimatı ile 2021 yılında tamamlandı. Cumhurbaşkanımız onayı ile Afet Risk Azaltma Planımız Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Risk azaltmanın önemi erken uyarı ve yapacağımız davranışları zamanında bilerek can ve mal kaybını en aza indirmek. Bu konuda bugün yapılacak 1 birim maliyetin, afet sonrasında yapılacak 10-13 birim maliyeti ortadan kaldıracağını söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.

Muhtarlar Destek AFAD Gönüllüsü Oluyor Projesinin hedefleri

Türkiye’ye örnek olan projenin nihai hedefleri için ise şu bilgilere yer verildi:

“Muhtarların Afet öncesinde görev yaptıkları mahallerde vatandaşları bilinçlendirmek, AFAD Gönüllülük Sistemine teşvik etmek ve bölgelerinde Mahalle Destek AFAD Gönüllüsü ekipleri oluşturmaları. Destek AFAD gönüllüsü muhtarlarımız aracılığı ile oluşturulan mahalle destek AFAD gönüllülerimiz ile ilimiz destek AFAD gönüllüsü sayısını artırmak ve muhtemel afetlerde zararı en aza indirmek. Afet sırasında ekiplerimiz ile koordineli bir şekilde afete müdahale etmek ve yönetmek. Afet sonrasında iyileştirme çalışmalarında daha verimli hizmet vermek olarak sıralanabilir. Samsun’da Muhtarlar Destek AFAD Gönüllüsü Oluyor Projesi dahilinde ilimizin 17 ilçesinde görev yapan toplam 337 Muhtarımız destek AFAD gönüllüsü yapılmış ve destek AFAD gönüllüsü kimlik kartları hazırlanmıştır. Yürütülen projeler: 1. Samsun Din Görevlileri Destek AFAD Gönüllüsü Oluyor; ilimiz müftülüğüne bağlı her ilçeden 10 imam-hatip / müezzin-kayyım ve 1 koordinatörün destek AFAD gönüllüsü yapılması planlanmaktadır. Proje ile ulaşılması planlanan destek AFAD gönüllü sayısı 170 imam-hatip / müezzin-kayyım ve 17 koordinatördür. Samsun Öğretmenleri Destek AFAD Gönüllüsü Oluyor: Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı görev yapan öğretmenlerin yüzde 10’nun destek AFAD gönüllüsü yapılması planlanmaktadır. Proje ile ulaşılması planlanan destek AFAD gönüllüsü sayısı 2500 öğretmendir. Samsun Apartman Görevlileri Destek AFAD Gönüllüsü Oluyor: ilimizde site ve apartmanlarda görev yapan 840 apartman görevlisinin Destek AFAD Gönüllüsü yapılması planlanmaktadır. Samsun Adliye Çalışanları Destek AFAD Gönüllüsü Oluyor: Samsun Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı görev yapan 30 adliye personelinin destek AFAD gönüllüsü yapılması planlanmaktadır. Samsun Cezaevi Çalışanları Destek AFAD Gönüllüsü Oluyor: Samsun Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı görev yapan 30 cezaevi personelinin destek AFAD gönüllüsü yapılması planlanmaktadır. TR83 Bölgesi AFAD Arama-Kurtarma Ekipleri Arası Takım Çalışması: Kalkınma Ajansı teknik destek çerçevesinde Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde görev alan 40 personelin proje dahilinde takım çalışması eğitimi alması planlanmakta olup, proje hazırlık aşamasındadır.”

Öte yandan programda AFAD Samsun İl Müdürü Levent Uçarlı da bir sunum yaparak, katılımcıları bilgilendirdi.