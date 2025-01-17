Türkiye’de ilk olarak Samsun’da başlatılan uygulamada eğitimlerini tamamlayan toplu taşıma sürücülerine “Kent İçi Ulaşım Aracı Kullanım Belgeleri” törenle verildi. Proje çerçevesinde ayrıca ‘Samsun Taksi’ uygulaması başlatılacak, vatandaşlar bindikleri taksilere puan verebilecek.

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) öncülüğünde; Samsun Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ile Samsun Esnaf ve Sanatkârlar Odalar Birliği (SESOB) paydaşlığında hayata geçirilen “Kent İçi Ulaşım Aracı Kullanım Belgesi” takdim töreni SBB Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon’da yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun’da Kent İçi Toplu Ulaşım Yönetmeliği, Ticari Taksi Yönetmeliği ve Servis Araçları Yönetmeliği çerçevesinde yolcu taşımacılığı yapmak için yüz kızartıcı suçlara buluşmamak, uyuşturucu kullanmamak-ticaretine buluşmamak, terör suçlarına karışmamak, trafik güvenliği eğitiminden geçmek, sağlık taramalarından ve psikoteknik testlerinden geçmek gibi şartların zorunlu olduğu Kent İçi Ulaşım Aracı Kullanım Belgesi almaya hak kazanan 200 şoförü tebrik etti.

“Süreç bittiğinde 10 bin şoför bu eğitimlerden faydalanmış olacak”

Kent İçi Ulaşım Aracı Kullanım Belgesi almanın zorunluluğu dışında toplu ulaşımda farklı uygulamaları da hayata geçirmek için çalışmaların devam ettiğini ifade eden Başkan Halit Doğan, “Paydaş kurumlarımız sayesinde bu işi meydana çıkardık. Emniyet, jandarma ile birlikte valilik öncülüğünde bir araya gelerek önemli bir çalışmaya imza attık. Sonrasında İl Milli Eğitim ve Halk Eğitim Merkezi üzerinden eğitimler başlattık. Eğitimini tamamlayan şoförleri Sağlık İl Müdürlüğümüz vesilesi ile kötü alışkanlıkları olup olmadığını hususunda sağlık taramasından geçirdik. Hem GBT taraması hem de sağlık taraması yaptık. Samsun’daki ulaşım faaliyetlerinden tüm hemşehri ve misafirlerimiz istifade ediyor. Hem ulaşım kalitesini yukarı taşımak hem de şoför esnafının halkla ilişkilerini yukarıya çıkarmasını amaçladık. Sonrasında ise şoförleri farklı konularda desteklemeyi amaçlıyoruz. Taksi esnafı ile ‘Samsun Taksi’ uygulamasına çalışıyoruz. Taksicileri bir platform içerisine alarak hemşehrilerimizin uygulama sayesinde nereye ne ücretle gideceğini, hangi şoförle gideceğini bilip, sonrasında da şoföre puan verecek. Özel halk otobüsleri ve dolmuşlarda da çalışmalarımız olacak. Samsunluların toplu ulaşımı daha fazla kullanmasını, öncelemesini, trafikte toplu ulaşımın bireysel ulaşımın önüne geçmesini amaçlıyoruz. Bu sayede şoför esnafının ekonomik girdisinin artmasını hedefliyoruz. Samsun’un adını gururla daha fazla ifade ettiğimiz şekilde taşımaya devam edeceğiz. Bugün 200 sürücüye belgelerini vereceğiz. Bin 200 kişinin eğitim süreci tamamlanma aşamasında. Süreç bittiğinde 10 bin şoför bu eğitimlerden faydalanmış olacak. Bir kısım şoför eğitimlere hiç katılmıyor. Sağlık ve diğer taramalardan elenmemek adına belki de bunlara katılmıyorlar. Bu da şoför esnafının niteliğini ve birlik beraberliği yukarıya taşıyacaktır. Emeği geçen tüm paydaşlara şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“Hem şoförlerin hem de vatandaşımızın güvenliği büyük önem arz ediyor”

Şoför ve yolcuların güvenliği için söz konusu belgenin önemine değinen Samsun Vali Yardımcısı Emin Çolak, “Siz şoförler günde on binlerce insanın gidecekleri yerlere ulaşmasını sağlayan, günün 24 saati görev yağan meşakkatli bir mesleğin temsilcilerisiniz. Sabır, tevekkül ve çalışkanlığınızla şehrimize, ülkemize, milletimize hizmet ediyorsunuz. Rabbim sizlerden razı olsun. Bu hizmet yerine getirilirken hem sizin hem de vatandaşımızın güvenliği büyük önem arz ediyor. Bu noktada valiliğimiz, SBB ve SESOB arasında imzalanan protokol kapsamında şoförlere yönelik düzenlenen eğitimlerin hem Samsun’da daha hızlı, güvenli, konforlu ulaşıma katkı sağlayacağına hem de hemşehrilerimizin toplu ulaşım hizmeti konusunda memnuniyetini arttırarak toplu taşımayı özendireceğine dolayısıyla da trafik yoğunluğunu azaltacağına inanıyoruz” diye konuştu.

“Şoförlerin belge almaya hak kazanması ve yanında taşıması gerekiyor”

Belgesi olmayan şoförlerin trafikte yolcu taşıyamayacağını hatırlatan SESOB Başkanı Hacı Eyüb Güler ise “Türkiye’de ne yazık ki yılda ortalama 130 bin trafik kazası meydana gelmektedir. Bu kazaların birçoğu en temel trafik kurallarını ihlal etmek ve dikkatsizlik sebebiyle ortaya çıkmaktadır. Trafik kazalarının olumsuz etkilerinden sakınabilmek için birtakım önlemler almak gerekiyor. Bu önlemlerin en başında sürücülerin doğru bir davranış ve sürüş tarzını benimsemesi yer alıyor. İlimizde trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla önemli bir adım atılmıştır. Samsun Büyükşehir Belediyesi Kent İçi Toplu Ulaşım Yönetmeliği, Ticari Taksi Yönetmeliği ve Servis Araçları Yönetmeliği kapsamında, Kent İçi Toplu Ulaşım Aracı kullanan sürücülerin ‘Kent İçi Ulaşım Aracı Kullanım Belgesi’ alması ve araç kullanırken yanında bulundurması hüküm altına alınmıştır. Bu kapsamda tüm Kent İçi Toplu Ulaşım kullanan şoförlere Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Konferans Salonunda Büyükşehir Belediyesi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Trafik Güvenliği Eğitimleri verilmeye başlanmıştır. Eğitime katılan şoförler gerekli belgelerle beraber Ulaşım Dairesi Başkanlığına başvurarak Kent İçi Toplu Ulaşım Belgesi alacaklardır. İlk etapta ticari taksi şoförlerine eğitim verilmesi planlanmış olup eğitimler devam etmektedir. 1 Mart’tan itibaren de yapılacak denetimlerde ticari taksi kullanan sürücülerden Kent İçi Ulaşım Aracı Kullanma Belgesi aranacaktır” şeklinde konuştu.

Samsun’da 200 kişi Kent İçi Ulaşım Aracı Kullanım Belgesi almaya hak kazanırken, bin 200 kişinin eğitimi tamamlanma aşamasına geldi. Toplamda 10 bin şoför bu eğitim ve testlerden geçecek. Eğitimlerden geçip, sabıkası düzgün olan ve kötü alışkanlığı olmayan şoförler, Samsun’da yolcu taşımacılığı yapabilecek. Belge almayı başaramayan şoförler ise otobüs, dolmuş, taksi gibi taşımacılık yağan araçlarda ulaşım hizmeti veremeyecek.