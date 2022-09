Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin bisiklette pek çok ilki barındıracak projesinde çalışmalar gerçekleştirilen törenle başladı. Yüce, “Tüm unsurlarıyla proje tamamlandığında Sapanca Gölü etrafını çevreleyen kesintisiz bir bisiklet yoluna sahip olacağız. Ülkemizde ilk defa ulusal bisiklet ağı ile yerel bisiklet yolu birleşecek. 3 etaptan oluşan proje ile Sakarya, 58,6 kilometre daha bisiklet yolu kazanacak. Hayırlı olsun” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce tarafından ‘Bisiklet Şehri Sakarya’ya kazandırılacağı müjdelenen yeni bisiklet yolları için çalışmalar gerçekleştirilen törenle başladı. Daha önce Ayçiçeği Bisiklet Vadisi ile Vagon Park arası tamamlanan ve Vagon Park ile Arifiye Gölbaşı Park arasını kapsayan 2. etapta çalışmaların başladığı bisiklet yolu projesinde Kocaeli sınırlarına kadar ulaşacak 3. etap için ilk beton atıldı. Proje tüm unsurlarıyla tamamlandığında Sapanca Gölü’nün etrafı kesintisiz bir şekilde bisikletle tam tur yapılabilecek. Aynı zamanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Anadolu Koridoru Bisiklet Yolu projesine dâhil olacak ve böylelikle ilk kez yerel bisiklet ağı ile ulusal bisiklet ağı birleşmiş olacak.

Sapanca Gölü kıyısında gerçekleştirilen törende Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin yanı sıra İller Bankası İstanbul Bölge Müdürü Fikret Yüksel, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, STK temsilcileri, Büyükşehir ve SASKİ bürokratları, vatandaşlar ve çok sayıda davetli yer aldı. Sakarya’yı her alanda güçlü yarınlara ulaştırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Başkan Ekrem Yüce, “Bizlere emanet edilen bu şehrin sorumluluğunu ilk gün ki heyecan ve gayretle taşıyoruz. Bir şehrin ileriye taşınması için spora ve eğitime verilen pay çok önemlidir. Büyükşehir Belediyesi olarak eğitime ve spora verdiğimiz hassasiyetten dolayı gerçekleştirdiğimiz projelerimizi görüyorsunuz. Attığımız her imza ile her etkinlik ile şehrimizi adım adım ileriye taşıyor, yeniliklerin ve ilklerin şehri olmaya devam ediyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 27 branşta 5 bine yakın sporcuyla Sakarya’yı temsil ettiklerini ifade eden Yüce, “Uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde gerçekleşmiş olan Uluslararası Bisiklet Festivalinde ülkemizden ve dünyadan pek çok sporcuyu, sporseveri, yerli ve yabancı basın mensuplarını spor evimiz Sakarya’da ağırladık. Sakarya’mız, dünyadaki Bisiklet Dostu Şehir unvanına sahip olan sayılı şehirlerinden biri. Bisiklet alanında aldığımız bu unvan bizi rehavete değil, aksine daha fazla önem göstermeye sevk etti. Bisiklet yolu ağı hedefimiz doğrultusunda adımlarımızı atıyoruz” diye konuştu.

Ulusal ve yerel bisiklet ağı birleşecek

Pek çok ilklerin yaşanacağı projenin hayırlı olmasını dileyen ve Bbisiklet yolunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın çizdiği Anadolu Koridoru Bisiklet Yolu ağına dâhil olacağını ifade eden Başkan Yüce, “3 etaptan oluşan projemiz tamamlandığında 58,6 kilometrelik bir bisiklet yolumuz daha olacak. Ayçiçek Bisiklet Vadisi’nden başlayarak Çark Deresi, Millet Bahçesi, Aziz Duran Parkı, Sakarya Park, Vagon Park gibi bölgelerden geçerek Sapanca Gölüne ulaşacak ve Kocaeli il sınırına kadar uzanmış olacak. Sakarya’mız için, ülkemiz için devasa bir proje olacak olan bisiklet yollarımızda hedefimiz için iki adımımız kalıyor. Komşu ilimiz olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 10 kilometrelik hattı tamamladığında sonrasında Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak bizde diğer hattı tamamlayacağız. Projemizin son iki etabı tamamlandığında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının çizdiği Anadolu Koridoru Bisiklet Yolu şehrimizin bisiklet yolları ile kesişerek, Sakarya’da yerel bisiklet yolları ile ulusal bisiklet ağı birleşmiş olacak. İnşallah gerçekleştireceğimiz bu bisiklet yolu hattı ile Türkiye’de bir ilke daha imzamızı atacağız” şeklinde konuştu.

Bisikletle Sapanca Gölü etrafı kesintisiz bir şekilde pedallanacak

Yüce, tüm bileşenleriyle birlikte proje tamamlandığında Sapanca Gölü etrafında bisikletle kesintisiz bir şekilde tam tur yapılabileceğini belirterek, “Tüm bisiklet yolu rotalarımız tamamlandığında nihai amacımız olan Sapanca Gölü etrafını çevreleyen kesintisiz bir bisiklet yoluna sahip olacağız. Böylece Avrupa’nın en modern ve en fonksiyonel tesisi Ayçiçek Bisiklet Vadisinden pedal çevirmeye başlayan bir kişi Sapanca Gölü’nü tam tur yaparak, Serdivan’dan tekrar Ayçiçek Bisiklet Vadisine dönebilecek. Ülkemizde ilk defa ulusal bir bisiklet yolu ve yerel bir bisiklet yolunun kesişmesi ve bir gölü çevreleyen bisiklet yolu sayesinde şehrimizi Türkiye’nin parlayan noktası haline getireceğiz. Şehrimizdeki bisiklet kültürünü daha da yukarılara taşıyacağımız bisiklet yollarımızın Sakarya’mıza hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bisiklet dostu şehir unvanına yakışır çalışmalarla bu alandaki başarımızı sürdürmeye ve yeni yatırımları hayata geçirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bölgeye çok değer katacak

İller Bankası İstanbul Bölge Müdürü Tevfik Yüksel, “Dün Kaynarca’da bir temel attık. Bugün de daha yeşil ve yaşanılabilir şehirler adına bir program gerçekleştiriyoruz. İnşallah hayırlara vesile olur” dedi. Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, “Bu proje ilçemize ve şehrimize çok büyük değer katacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza, İller Bankası Bölge Müdürlüğümüze, Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun” dedi.