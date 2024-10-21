Türkiye’de ilk kez 14 yaşındaki bir çocuk hastanın troid ameliyatında “Yakın-Kızılötesi Floresan Cihazı” kullanıldı. Hasta, operasyonun ikinci gününde sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.

Graves hastalığı nedeniyle hipertiroidi gelişen ve İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Bölümü’nde takip edilen 14 yaşındaki F.H.K isimli çocuk hasta için ilaç tedavisine yanıt vermemesi ve hormon kontrolünün sağlanamaması nedeniyle cerrahi müdahale kararı alındı. Bu önemli ameliyat, İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanları Op. Dr. Bade Toker Kurtmen ve Op. Dr. Kamer Polatdemir tarafından başarıyla gerçekleştirildi. Ameliyat sonrası herhangi bir sinir hasarı veya paratiroid bezi kaybı oluşmayan hasta, operasyonun ikinci gününde sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.

İzmir Şehir Hastanesinden yapılan açıklamada, "Tiroid cerrahisinde, özellikle çocuk hastalarda, sinir hasarına bağlı ses kısıklığı ve kalıcı kalsiyum düşüklüğü gibi komplikasyonlar sıkça görülebilmektedir. Bu riskleri en aza indirmek amacıyla ameliyat sırasında nörostimülasyon cihazı rutin olarak kullanılmaktadır. Ancak, Türkiye’de bir ilk olarak, bu çocuk hastada kalıcı kalsiyum düşüklüğüne yol açan paratiroid bezi kaybını önlemek için Near-Infrared Floresan Cihazı (Yakın - Kızılötesi Floresan Cihazı) da kullanıldı. Floresan ışığı sayesinde paratiroid bezleri net bir şekilde tespit edilerek ameliyat sırasında başarıyla korundu." denildi.