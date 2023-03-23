Kocaeli’de ’Kerpe Sualtı Arkeoparkı Projesi’, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın (MARKA) Destek Programı çerçevesinde kabul edildi. Türkiye’de ilk olma niteliği taşıyan proje çerçevesinde ilk kez gerçek eserlerin sergilendiği sualtı arkeoparkı yapılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü koordinasyonu ve izinleri istikametinde, Kocaeli Valiliği, Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü öncülüğünde ve Kandıra Belediyesi’nin Proje Ortaklığı çerçevesinde Kocaeli Müze Müdürlüğünce hazırlanan “Kerpe Sualtı Arkeoparkı Projesi “Doğu Marmara Kalkınma Ajansının (MARKA) 2022 Yılı Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı çerçevesinde kabul edildi. Bu çerçevede Kerpe Sualtı Arkeoparkı Projesinin hayata geçmesiyle birlikte ülkemizde ilk kez gerçek eserlerin sergilendiği bir su altı arkeopark projesi yapılacak. Öte yandan, Kerpe Su Altı Müzesi ve Arkeopark alanı, hayata geçmesi durumunda dünyadaki ilkler arasında da yerini alacak. Dünyada yalnızca İtalya ve Hırvatistan’da gerçek eserlerin sergilendiği bir su altı müzesi veya arkeopark parkuru bulunuyor.

İlk bilimsel su altı kazısı

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izinleri istikametinde Kocaeli Müze Müdürlüğü tarafından 2020 yılından itibaren Kocaeli’nin Karadeniz kıyılarında arkeolojik su altı kazı ve araştırma çalışmaları sürdürülüyor. Kerpe’de yapılan kazı çalışmaları, Türkiye’nin Karadeniz kıyılarından yürütülen ilk bilimsel su altı kazısı olması açısından dikkat çekmişti. Yapılan kazılar sonucunda elde edilen veriler; Kerpe Limanının, Karadeniz’in Antik Çağdaki doğu-batı yönlü deniz ticaret rotasının merkezinde yer alarak Karadeniz ticari faaliyetinin devamlı olarak izlenebildiği önemli bir merkez olduğunu göstermişti. Ayrıca yapılması planlanan arkeopark projesi sayesinde arkeolojik dalış turizminin ulusal ve uluslararası turizm ağlarına entegrasyonu sağlanarak, bölgenin tanıtımına büyük bir katkı sağlaması bekleniyor.