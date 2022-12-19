SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Türkiye’de ilk olarak Samsun’da hayata geçirilecek proje ile 840 kapıcının destek AFAD gönüllüsü olacağını söyledi.

SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Türkiye’de ilk olarak Samsun’da hayata geçirilecek proje ile 840 kapıcının destek AFAD gönüllüsü olacağını söyledi.

AFAD gönüllülerine yönelik özel gereksinimli bireylerin farkındalıklarını arttırmak amacıyla düzenlenen Özel Eğitim Kursu Sertifika Töreni, AFAD Samsun İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda yapıldı. Törende özel gereksinimli bireylere eğitim vermek için kursu tamamlayan 25 eğitimciye sertifikaları verildi. Vali Dağlı, Türkiye’de bir ilke imza atarak apartman kapıcılarını destek AFAD gönüllüsü yapacaklarını ve ilk aşamada 840 kapıcıya eğitim vereceklerini ifade etti.

“Kapıcılar destek AFAD gönüllüsü olacak”

Destek AFAD gönüllüğü konusunda Türkiye’ye örnek olduklarını belirten Samsun Valisi Zülkif Dağlı, “Afet bölgesindeyiz. Afet riskinden kaçma şansımız yok. Bu bilinçle hazırlıklarını tam anlamıyla yapmak zorundayız. 2019 yılında başlanan destek AFAD gönüllüğü ilimizde verilen hedeflerin üzerine çıktı. 10 bini aştık. Yeni hedef kitlelere doğru eğitimleri arttırıyoruz. Türkiye’de ilk olarak 337 muhtarımızı destek AFAD gönüllüsü yaptık ve başarılı olduk. Adliye’de, MEM’de, cezaevinde de eğitimlere başladık. Türkiye’de bir ilk olan apartman görevlilerine yani kapıcılara yönelik çalışma yapacağız. Bir apartmanda özel gereksinimli kimdir, engelli kimdir, yaşlı kimdir, kim hangi dairede oturur, hangisinin çıkma ihtimali daha azdır gibi ayrıntıları en iyi bilen kapıcılardır. İlk olarak 840 kapıcıya destek AFAD gönüllüsü eğitimi vereceğiz. Bu da Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyacak. Bu çalışmalarından ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile müftülük çalışanlarına da destek AFAD gönüllüğü eğitimi vereceğiz” dedi.

Programın sonunda özel eğitim kursunu başarıyla tamamlayan eğitimcilere sertifikaları ve plaketleri verildi.