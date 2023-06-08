Çukurova Üniversitesinin ortağı olduğu Avrupa Birliği HORİZON 2020 çerçevesinde “Akdeniz pastoral sistemlerinin sürdürülebilir geleceği için yenilikçi modeller” (PASTINNOVA) projesinin tanıtımı yapıldı. Proje çerçevesinde Türkiye’de ilk defa bir hayvansal üretim konusunda “Yaşayan Laboratuvar-Living Lab” kuruldu.

Tanıtım toplantısının açılış konuşmasını yapan proje yürütücüsü Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazan Koluman projede Avrupa Birliği ve Kuzey Afrika’daki 16 ülkeden 20 katılımcının bulunduğunu söyledi.

PASTINNOVA’nın genel amacının, değişen iklim şartlarının baskısı altında kırsal alanlarda üretim yapan küçük ölçekli çiftliklerin dayanıklılığını artırmak, üretim ve pazarlama imkanlarını yenilikçi yaklaşımlarla iyileştirmek, kırsal kadınların ekonomik açıdan güçlendirilmesine yönelik sürdürülebilir iş ve organizasyon modellerinin oluşturulması olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Koluman, “Akdeniz hayvancılığına uyumlanacak son dönemlerde uluslararası arenada oldukça tercih edilen Regional Living Lab yani Bölgesel Yaşayan Laboratuvarın ilkini de ülkemiz hayvancılık sektöründe kurma çalışmalarımızı da proje çerçevesinde başlatıyoruz. Yaşayan Laboratuvarlar ilgili tüm paydaşların yer aldığı, sorunların tespit edildiği, yeni çözümlerin geliştirildiği, açık, işbirliğine dayalı, yenilikçi uygulamaların hayata geçirilmesini kolaylaştıran ve teşvik eden uygulama odaklı ağlardır. Türkiye için oluşturulan Bölgesel Yaşayan Laboratuvarda hayvansal üretimle ilgili olarak yerel yönetimler, Tarım İl Müdürlüğü, Adana Damızlık Koyun Keçi Birliği, Kadın kooperatifleri, girişimciler ve yetiştiriciler yer almaktadır” dedi.

Yaşayan Laboratuvar çalışmalarında paydaşların Mayıs 2023’ten 2025’in başına kadar en az 6 kez bir araya gelerek sektörün ilgili paydaşlarının mevcut sorunlarını ele alacağı da bildiren Prof. Dr. Koluman, kalıcı çözüm önerilerini sosyal, çevre, ekonomik ve politik açıdan yenilikçi yaklaşımlarla raporlandırarak ülkesel eşleşmelere gideceğini kaydetti.

Projeye katılan Adana Tarım ve Orman İl Müdürü Yardımcısı Birsen Ergün ise, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak bu projenin iştirakçisi olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Ergün, “Bu proje, bölge hayvansal üretim paydaşlarının bir araya geldiği, sorun tanımlama, birlikte çalışma ve bu sorunlara çözümler getirilmesi açısından hem Adana hem de ülke hayvancılığına yarar sağlayacak” şeklinde konuştu.

Adana Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı Murat Şen de, kırsal projelerin bölgedeki halkının sorunlarının anlaşılmasında büyük bir rol oynadığını belirterek, projeyle özellikle bölge halkının ekonomik gücünün artırılması ve köyden kente göçün engellenmesinin mümkün olabileceğini bildirdi.