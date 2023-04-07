Kadın ayakkabısı üretiminde Türkiye’de ikinci sırada yer alan Kahramanmaraş’ta depremlerin ardından iş yerlerini açan esnaf, üretimini devam ettirerek hayatın normale dönmesine katkı sunuyor.

6 Şubat’ta yaşanan iki büyük depremin ardından bir yandan felaketin izleri silinmeye çalışılıyor, bir yandan da üretime tekrar başlanarak normale dönüşe çalışılıyor. Kadın ayakkabısı üretiminde Türkiye’de ikinci sırada yer alan Kahramanmaraş’ta, depremlerin ardından iş yerlerini açan esnaflar, yaz sezonu için ayakkabı üretimine bu sene geçte olsa başladı. Kahramanmaraş Kunduracılar Odası Başkanı Ali Köfte, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, ayakkabı sektöründe 5 bin kişiye istihdam sağlandığını belirterek, günde 30 bin kadın ayakkabısı üretildiğini söyledi.

Depremden 20 gün sonra yavaş yavaş toparlanmaya başladıklarını ifade eden Köfte, "Tüm esnaflarımızın yıkılmış iş yerlerini tespit ettik. Tabi az hasarlı olan esnaflarımız da üretime başladı. İlk günlerde çalışanlarında psikolojisi çok bozuktu. Her geçen gün psikolojileri de düzelmeye başladı. Çalışanlarımızın da yakınlarından vefat edenler oldu. Birçok esnafımız vefat etti. Yaralı olanlarda var. Ölenlere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyoruz" dedi.

"5 bin insana iş istihdamı sağlıyoruz"

Ayakkabıcılar sitesinde 40 tane iş yerinin yapılacağını belirten Köfte,"Biz de üretime başladık, inşallah devam ediyoruz. İş yeri yıkılan esnaflarımız için de ayakkabıcılar sitemizde 40 tane iş yeri yaptırıyoruz. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımızın da desteğiyle. Koordinatör valilerimiz, kaymakamlarımız, bunların da destekleriyle bu çarşıyı yaptırdığımız da dükkanları yıkılan iş yerleri sahipleri de orada üretime devam edecek. Kahramanmaraş’ta, kadın ayakkabı üretiminde Türkiye’de ikinci sırada üretim yapıyorduk. İnşallah toparlanıp eskisi gibi üretime devam edeceğiz. Günde 30 bin çift üretim yapıyoruz. 5 bin insana iş istihdamı sağlıyoruz"diye konuştu.

"Bizlere bir sanayi arsası tahsisi yaptı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından üretimi artırmak amacıyla yeni yapılacak iş yerleri için arsa tahsisi yapıldığına da dikkat çeken Köfte, "Cumhurbaşkanımız depremden sonra 3-4 kez Kahramanmaraş’a geldi. Allah razı olsun. Tüm bakanlar Kahramanmaraş’taydı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız üretim sektörünü nasıl geliştirebilir diye bizlere bir sanayi arsası tahsisi yaptı. Bu arsada dağınık ortamda yapılan üretimleri bir araya topladığımız da üretimi daha da artıracağımızı. Bunu da Kahramanmaraş Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde götürüyoruz" şeklinde konuştu.

İlerleyen süreçte konteyner iş yerlerinden kalıcı iş yerlerine doğru geçiş yapacaklarını aktaran Köfte, hem ekonomiye hem de istihdama daha da faydası olacağını sözlerine ekledi.