Garanti BBVA tarafından kurulan Öğretmen Akademisi Vakfı, paydaşlarıyla bir araya gelerek ortak akıl toplantısı gerçekleştirdi. Etkinlikte Türkiye’de her 65 yetişkinden 1’inin öğretmen olduğunu vurgulayan ÖRAV Genel Müdürü Arzu Atasoy, Vakfın oluşturduğu etki alanının büyüklüğüne dikkat çekti.

Öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerini destekleyerek, çocukların nitelikli eğitime erişim hakkını korumak amacıyla 2008 yılında Garanti BBVA tarafından kurulan Öğretmen Akademisi Vakfı, paydaşlarıyla bir araya gelerek ortak akıl toplantısı gerçekleştirdi. Kuruluşundan bu yana 50 şehirde, 324 kısmi zamanlı eğitimcisi ve 20 merkez ekip üyesi ile 63 farklı proje geliştiren ÖRAV, 378 bin öğretmen aracılığıyla 12 milyon çocuğun hayatına dokundu. Etkinlikte Türkiye’de her 65 yetişkinden 1’inin öğretmen olduğunu vurgulayan ÖRAV Genel Müdürü Arzu Atasoy, Vakfın oluşturduğu etki alanının büyüklüğüne dikkat çekti.

"378 bin öğretmen aracılığıyla 12 milyon çocuğun hayatına dokunduk"

Etkinlikte açılış konuşmasını yapan ÖRAV Genel Müdürü Arzu Atasoy, "Bir sivil toplum kuruluşu olarak birlikte düşünelim, herkesin katkı verebileceği alanları, etkimizi nasıl büyütebileceğimizi birlikte konuşalım istedik. 2008 yılında kurucumuz Garanti BBVA ile zamanın ötesinde bir vizyonla yola çıktık. Bugün 50 şehirde, 324 kısmi zamanlı eğitimcimiz ve 20 kişilik merkez ekibimizle birlikte güçlenerek yola devam ediyoruz. 16 yılda 63 farklı proje geliştirdik. Birçok farklı kurumla işbirliği yaptık. 1 ile 15 yıl arası devam eden iş birliklerimiz var. Aynı zamanda 29 projemizi de bireysel ve kurumsal bağışlarla gerçekleştirdik. Geldiğimiz noktada 378 bin öğretmen aracılığıyla 12 milyon çocuğun hayatına dokunduk. Bir çocuğa ’sen değerlisin, seni önemsiyorum, gelişimini bilimsel temellerle desteklemenin yollarını biliyorum, ben profesyonel olduğu kadar gönülden gelen bir iş yapıyorum, dolayısıyla çağa uygun becerilere de sahibim’ demek isteyen öğretmenler için çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Atasoy konuşmasında; öğretmenleri desteklemek isteyen herkesi 3 Kasım’da İstanbul Maratonu’nda ÖRAV’la koşmaya davet etti ve yıl boyu hediyelik ihtiyaçları için yeni açılan oraviyilikduragi.org.tr/ adresindeki İyilik Durağı dükkanını ziyaret ederek özel günlerini paydaşlarına anlamlandırma çağrısı da yaptı.

"Türkiye’deki öğretmen sayısı bazı ülkelerin nüfusundan daha fazla"

Atasoy, sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye’deki toplam öğretmen sayısı 1,2 milyon, 18 yaş altı öğrenci sayısı ise 18 milyon. Bu sebeple her 65 yetişkinden birinin öğretmen olduğunu söylemek mümkün. ÖRAV Türkiye’deki her üç öğretmenden birine ulaştı. Bu da bir ay içerisinde en az 110 okulla haberleşmek, 220 eğitimciyi görevlendirmek, eğitim verilen programın kalite standartları açısından uygun olması demek. Bu ÖRAV’ın bir ayda gerçekleştirdiği çalışmanın özeti.”

"Dünyada öğretmene dokunan çok az kurum var"

ÖRAV Yönetim Kurulu Başkanı ve Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Tuba Köseoğlu Okçu, "Garanti BBVA tarafından çağının ötesinde bir vizyonla kurulan ÖRAV, gönülden bir paydaşlık ve desteklerle faaliyetlerine devam eden bir kurum. Hepimiz sadece bir öğretmenin dokunuşuyla bile hayatımızın nasıl değiştiğini mutlaka görmüşüzdür. Dünyada öğretmene dokunan çok az kurum var. Bu yüzden ÖRAV’a hep birlikte sahip çıkmak bizim için çok değerli. Paydaşlarımızla olan birlikteliklerimiz tek soluklu, kısa süren birliktelikler değil. Dayanışmadan aldığımız güçle ülkemizde başka öğretmenlerimizin hayatını ve dolayısıyla da eğitim dünyasının tüm çehresini çok daha iyiye götürecek çalışmalara imza atacağımız için heyecanlıyım" dedi.

Etkinlikte ÖRAV’ın çalışmaları hakkında şu bilgiler paylaşıldı:

"2023 yılında Finlandiya merkezli The HundrED kuruluşu tarafından uluslararası bir ödül alındı. Bu ödül Türkiye’den çıkan bir sivil toplum kuruluşu olarak; milli değerin farklı ülkelerde inovatif ve ölçeklenebilir bir model olarak kabul görmesi, takdir edilmesi açısından değerli bir örnek.

Global Compact imzacısı olan ÖRAV’ın Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları taahhüdü bulunuyor. 2016 yılında da ECOSOC’tan özel danışmanlık statüsü alındı.

2010 yılında kurulan e-Kampüs Uzaktan Eğitim Platformu pek çok şirketin de öğrenme platformuna denk gelecek kalitede ve nitelikte eğitimler sunmaya devam ediyor. Platform aracılığıyla bugüne kadar yaklaşık 100 binin üzerinde öğretmene ulaşıldı. Platformda öğretmenlerin yanı sıra aileler için de eğitimler bulunuyor.

2023/2024 öğretim yılında deprem bölgesindeki 8 bin öğretmene destek paketleri dağıtıldı ve 180 gün boyunca sahada 71 bin öğretmenle eğitimler ve psikososyal destek çalışmaları gerçekleştirildi.

Öğretmenlerin bu mesleği yaptıkları için gurur duymaları, değerli olduklarını hissetmeleri için her 24 Kasım haftasında büyük bir coşku ile gerçekleşen Eğitim Şenliği bu yıl 81 ilde, minimum 250 atölye ile 10. defa düzenlenecek."