Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "15 Mayıs günü Uluslararası Aile Günü, 15-21 Mayıs ise Aile Haftası olarak kutlanıyor. 2023 teması “Demografik Eğilimler ve Aileler” olan bu günde ülkemizden de dikkat çekici istatistikler bulunuyor" dedi.

TÜİK İstatistiklerle Aile 2022 yılı sonuçlarını değerlendiren Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Türkiye’de 2008 yılında 4 kişi olan ortalama hane halkı büyüklüğü azalma eğilimini devam ettirerek 2022 yılında 3,17 kişiye düştü. Yalnız yaşayan fertlerden oluşan tek kişilik hane halklarının oranı ise yüzde 19,4’e yükseldi. Geniş aileden oluşan hane halklarının oranında azalma gayrimenkul tercihlerini de etkiliyor” dedi.

"Kendine ait konutta oturanların oranı yüzde 56,7"

Fertlerin yüzde 56,7’sinin oturdukları konutun kendilerine ait olduğunu belirten Özelmacıklı, “Kiracıların oranında da geçen yıla göre artış devam etti ve oran yüzde 27,2 seviyesine yükseldi. Türkiye’de 2022 yılında toplam hane halklarının yüzde 10,3’ünü tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan hane halkları oluşturdu” dedi.

"Konut ve çevre konusunda yaşanan sorunlar artıyor"

Özelmacıklı, “Fertlere göre evlerde yüzde 33,61 ile yaşanan en önemli sorun izolasyondan dolayı ısınamama. Bunu yüzde 33,57 ile sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçevesi vb. problemler takip ediyor. Yüzde 21,72’si ise trafik veya endüstrinin neden olduğu hava kirliliği, çevre kirliliği veya diğer çevresel sorunlar yaşadığı görülüyor. İstatistiklere göre odaların karanlık olması veya yeterli ışık almaması yüzde 16,09, komşulardan veya sokaktan gelen gürültü yüzde 15,79 ve suç veya şiddet olayları ile yoğun bir şekilde karşılaşma yüzde 10,41 düzeyinde yaşanan sorunlar” diye konuştu.