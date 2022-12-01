1 Aralık Dünya AIDS Günü kapsamında Atlas Üniversitesi’nde gerçekleşen seminerde konuşan Çiğdem Şimşek, tanı konulan kişi sayısından çok daha fazla HIV pozitif vakası olduğunu söyledi.

1 Aralık Dünya AIDS Günü kapsamında Atlas Üniversitesi’nde gerçekleşen seminerde konuşan Çiğdem Şimşek, tanı konulan kişi sayısından çok daha fazla HIV pozitif vakası olduğunu söyledi.

1 Aralık Dünya AIDS Günü kapsamında Atlas Üniversitesi Eileithyia’nın Ebeleri Kulübü tarafından Atlas Vadi Kampüste Dünya AIDS Günü Semineri gerçekleştirildi. Seminerde Pozitif-iz Derneği Kurucu Üyesi Çiğdem Şimşek ve Süleymaniye Kadın Doğum Hastanesi’nde Uzman Kadın Sağlığı Hemşiresi olarak görev yapan Gülnihal Artuğ Cansızlar öğrencilerle buluştu.

HIV pozitif kişiler ile yakınlarını fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden güçlendirmeyi amaçlayan bir sivil toplum kuruluşu olan Pozitif-iz Derneği’nin Kurucu Üyesi Çiğdem Şimşek HIV’ın bulaşma yolları ile ilgili bilgilendirme yaparken, bulaş hızının arttığını ve Türkiye’de günde 10 kişinin HIV ile enfekte olduğunu sunumunda belirtti. Tanı konulan kişi sayısından çok daha fazla HIV pozitif olan kişi olduğunu belirten Şimşek, kişilerin sürekli olarak tarama ve test yaptırması gerektiğini vurguladı. Sağlık çalışanlarının HIV testi için gelen ya da tedavi olması gereken kişileri konuyla ilgili yaftalamadan, özel hayatlarını irdelemeden hizmet vermesinin, HIV pozitif olan kişiler için psikolojik olarak rahatlatıcı olacağının üzerinde durdu.

Süleymaniye Kadın Doğum Hastanesi’nde Uzman Kadın Sağlığı Hemşiresi olarak görev yapan Gülnihal Artuğ Cansızlar ise sunumunda HIV’den nasıl korunulacağını ve pozitif olunca da ne yapılacağını bilmemekten kaynaklı HIV ile bir pandemi yaşandığını belirtti. Gençlerin bu konuda bilinçlenmesi gerektiğini, ileride sağlık alanında çalışacak öğrencilerin de çevrelerini bu konuda bilinçlendirmelerinin önemli olduğunu söyledi.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği seminer sonunda Atlas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Feride Yiğit tarafından, Çiğdem Şimşek ve Gülnihal Artuğ Cansızlar’a teşekkür belgesi verildi.

Öte yandan Atlas Vadi Kampüste Eileithyia’nın Ebeleri Kulübü tarafından AIDS konusunda farkındalık oluşturmak için kurulan ve bir hafta boyunca açık olacak stant, öğrenci ve akademisyenlerden yoğun ilgi görmeye devam ediyor.