Türkiye’de faaliyet gösteren diplomatlar, Özel Karabağ seferi ile işgalden kurtulmuş olan Karabağ’ın Fuzuli Havalimanı’na doğru yola çıktı.

Türkiye’de faaliyet gösteren diplomatlar, Özel Karabağ seferi ile işgalden kurtulmuş olan Karabağ’ın Fuzuli Havalimanı’na doğru yola çıktı.

Ankara’dan Karabağ’a giden ilk uçak olma özelliğini taşıyan yolculuk, Azerbaycan Büyükelçiliği iş birliğinde yolculuğuna çıktı. Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan yola çıkan AHY 4038 sefer sayılı uçak ile Karabağ’a ulaşan heyetin bir sonraki durağı ise Şuşa olacak.

70’in üzerinden temsilcinin yer aldığı uçakta askeri ataşeler, büyük elçiler, uluslararası kuruluşların temsilcileri, Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın üst düzey yetkilileri ve diğer devlet kurumlarının temsilcilerinin bulunduğunu bildirdi.

Azerbaycan’ın işgalden kurtulmuş topraklarına gideceğini belirten Nizamettin Kazancı, “Doğrusu çok heyecanlıyım, daha önce Azerbaycan’ın farklı bölgelerine; Bakü’ye, Hazar Kıyılarına gittim ama Karabağ’a gidecek olmaktan dolayı son derece heyecanlıyım. Esti Türk Yurdunu, Türk kültür başkentini göreceğim. Çok heyecanlı ve mutluyum” ifadelerini kullandı.