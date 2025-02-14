Türkiye’de eşi benzeri olmayan bin 800 metre uzunluğundaki yürüyüş yolu ve Canik Şelalesi kar yağışının ardından büründüğü beyaz görüntüsü ile görenleri hayran bırakıyor.

Trabzon’un Tonya ilçesinde yapımı geçtiğimiz yıllarda tamamlanan yürüyüş yolu özellikleriyle Türkiye’de bir ilk oldu. Fol Deresi üzerindeki Canik Şelalesi’ne ulaşmak için projesi hazırlanarak hayata geçirilen yürüyüş yolu için hiçbir kazı çalışması yapılmadı. İş makinesi sokulmadan, derenin etrafı duvarla örülmeden, ağaç kesilmeden, taşların yeri bile değiştirilmeden yapılan yürüyüş yolunun zemini doğaya uygun ahşap ile döşendi. Ahşap korkulukları ile birlikte belirli noktalarda seyir teraslarının da bulunduğu yürüyüş yolu ile ulaşılan Canik Şelalesi, kar yağışı ile görenleri kendine hayran bıraktı. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Canik Şelalesi ve yürüyüş yolu beyaz gelinliği ile ziyaretçilerini büyüledi.

"Bu kar atmosferi çok daha güzel"

Giresun’un Görele ilçesinde gelen Ayhan Gençal, "Çok güzel bir ortam. İkinci kez geliyorum. Yazın gelmiştik. İnşallah bir daha geleceğiz. Çok güzel bir atmosfer var. Karlı hali daha güzel" derken, Gönül Gençal ise "Çok güzel. İkinci kez geliyoruz. Bu kar atmosferi çok daha güzel. Buraya gelirken kar hayalim yoktu. Bu halini çok beğendim. Güzel bir ortam var" diye konuştu.

Ziyaretçilerden Nihat Beşel de "Burası çok şahane. Buraya her geldiğimizde mutlaka burayı geziyoruz. Arap turistler buraya ilgi gösteriyor. Yürüyüş yaptıktan sonra dereye karşı çayımızı içiyoruz. Çok güzel bir yer" şeklinde konuştu.

Yürüyüş yolunun çok güzel yapıldığını belirten Cemile Beşel, "Kar olunca çok daha güzel oluyor. Yeşillik ve doğanın arasında yürüyüş yapıyoruz" ifadelerini kullandı.