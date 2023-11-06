Speedtest verilere göre Türkiye’de ortalama hızlar dikkate alındığında en yavaş internet Vodafone tarafından sağlanıyor.

İnternet erişim performans ölçümlerinin ücretsiz analizini sağlayan web hizmeti Speedtest Türkiye’deki mobil operatörlerin yılın 3’üncü çeyreğindeki ortalama internet hızlarını açıkladı. 2023’ün 3. çeyreğinde Türkiye’nin önde gelen mobil operatörleri arasında Turkcell’in 57.60 mb/s ile en yüksek ortalama indirme hızına ulaştığı ortaya koyuldu. Araştırmada Türk Telekom 28.56 mb/s ile ikinci, Vodafone 19.58 mb/s ile üçüncü operatör oldu.

Şehir hızlarına bakıldığında; İstanbul’un, 41,22 Mbps ile Türkiye’nin en kalabalık şehirleri arasında en yüksek ortalama mobil indirme hızına sahip olduğu ortaya çıktı. İstanbul’u Adana, İzmir, Ankara ve Bursa takip etti.

Raporda, cep telefonu üreticilerinin performansına bakıldığında ise Apple cihazlarının 2023’ün 3. çeyreğinde 45,05 Mbps ile Türkiye’deki en yüksek ortalama indirme hızına sahip olduğunu belirtildi.