DÜZCE(İHA) –Türkiye’de son 24 saatte en çok yağış Sakarya ve Düzce illerine yağdı. Düzce’de de en çok yağış alan yer 84,2 ile Akçakoca oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sağanak yağış uyarası sonrası en fazla yağış Türkiye’de 1. Sakarya, 2. ise Düzce’ye yağdı. 19 Haziran 2023 günü saat 06.00 ile 20 Haziran 2023 saat 06.00 en çok yağış alan il Sakarya ve Düzce oldu.

Düzce’de de son 24 saatte en fayla yağış 84.2 ile Akçakoca, 76.2 ile Yığılca ilçesi Yoğunpelit Köyü, 59.4 Çilimli, 57.3 Cumayeri, 57 Gölyaka Kardüz, 46.4 Gümüşova, 44,9 Yığılca, 39.3 Gölyaka, 37.2 Düzce Merkez ve 33.3 Kaynaşlı’ya yağış düştü.

Yağışların bu gece (20 Haziran 2023) gece 23.59’a kadar devam etmesi tahmin ediliyor.