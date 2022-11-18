Pamukkale Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özmert Özdemir, "Yılda dünya çapında 15 milyon prematüre bebek doğmaktadır. Ülkemizde doğan tüm bebeklerin yaklaşık yüzde 11’i prematüre olarak doğmakta, bunların da yüzde 25’i ileri derecede prematüre bebek olarak tanımlanmaktadır" dedi.

Pamukkale Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özmert Özdemir, "Yılda dünya çapında 15 milyon prematüre bebek doğmaktadır. Ülkemizde doğan tüm bebeklerin yaklaşık yüzde 11’i prematüre olarak doğmakta, bunların da yüzde 25’i ileri derecede prematüre bebek olarak tanımlanmaktadır" dedi.

PAÜ Hastanesi Çocuk Hastalıkları Servisinde prematüre aileler, yenidoğan ekibi ve prematüre doğan çocuklarla etkinlik düzenledi. Birçok kişinin katılım sağladığı etkinlikte konuşan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özmert Özdemir, "Gebelik haftası 37. haftadan önce doğan bebekler, prematüre bebek olarak tanımlanır. Yılda dünya çapında 15 milyon prematüre bebek doğmaktadır. Ülkemizde doğan tüm bebeklerin yaklaşık yüzde 11’i prematüre olarak doğmakta, bunların da yaklaşık yüzde 25’i ileri derecede prematüre bebek olarak tanımlanmaktadır. Zamanından önce doğan, yani erken doğan bu prematüre bebekler ne kadar erken doğarsa o kadar fazla sorunlarla karşılaşmaktadır, çünkü bu bebekler oldukça hassas ve çok naziktirler. Doğdukları andan itibaren yenidoğan yoğun bakım ünitesine alınan bu bebeklerin taburculuğa kadar geçen süreçlerinde; doktorlarına, hemşirelerine, anne ve babalarına oldukça fazla iş düşmektedir. Doğru ve uygun bir şekilde tedavi, bakım, beslenme, uyku, sağlık ve gelişim takibi alabilen prematüre bebekler, böylece hayata ve aile yaşantısına daha kolay adapte olabilmektedirler. Bunun için prematürite bebeklerin farkındalığını arttırmak amacıyla her yıl Kasım ayının 17’sinde Dünya Prematüre Günü olarak kutlanmaktadır. Biz de yenidoğan yoğun bakım ünitesi olarak hem bu bebeklerin sorunlarına dikkat çekmek ve Dünya prematüre Gününü kutlamak istedik" dedi.

Açılış konuşmaları sonrasında, Rektör Yardımcısı ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Yüksel prematüre çocukların ailelerine, hemşirelerine ve hekimlerimize özverili çalışmalarından dolayı fedakarlıkları için kutladı ve etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.