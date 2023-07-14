Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Konfüçyus Merkezi iş birliği ile düzenlenen Türkiye’deki Çince Eğitim Kurumları I. Ortak Konferansı, Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Türkiye’de bulunan 13 eğitim kurumundan gelen müdür, öğretmen ve akademisyenlerin katıldığı konferansta, Türkiye’de Çince öğretiminin geliştirilmesine yönelik fikir alışverişi yapıldı. Toplantıya Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’yü temsilen Çin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı Dr. Fatma Ecem Ceylan, öğretim üyeleri Dr. Ertuğrul Ceylan, Dr. Sema Gökenç Gülez ve Öğr. Gör. Lihua Li katıldı.

Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Liu Shaobin, açılış konuşmasında, “Uluslararası Çince eğitimi, Çin’in dünyaya sunduğu halka açık bir ürün olmakla birlikte Çin’in dünyaya entegre olmasına ve dünyanın Çin’i anlamasına yardımcı olan bir platform ve taşıyıcıdır. Son yıllarda, Türkiye’deki Çince eğitimi her geçen gün gelişmektedir. Türk arkadaşlar, özellikle de gençler, Çince öğrenmek ve Çin kültürünü anlamak konusuna daha fazla ilgi göstermektedir. Türkiye’deki Çince eğitiminin daha da iyi bir şekilde yürütülmesini, iki ülke arasında karşılıklı anlayışı ve doğru bilinci geliştirmek için Çin ve Türkiye arasındaki kültür alışverişini teşvik etmenin olumlu bir rol oynamasını içtenlikle umuyorum” dedi.

Türkiye’deki Çince öğretmenlerini temsilen teşekkür konuşmasını NEVÜ Çin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı Dr. Fatma Ecem Ceylan yaptı. Dr. Ceylan, konferansın Türkiye’nin farklı şehirlerinde bulunan Çince öğretmenlerini bir araya getirdiğini, öğretmenlerin deneyimlerini aktarması ve Çince öğretiminde karşılaştıkları sorunları tartışabilmesi için akademik bir iletişim platformu oluşturduğunu söyledi.

Dr. Ceylan bu vesilesiyle Çince öğretmenlerini bir araya getiren Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne ve ODTÜ Konfüçyus Merkezi’ne teşekkürlerini sundu. Dr. Fatma Ecem Ceylan, toplantının ilk oturumunda NEVÜ’yü ve Çin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nı tanıtarak kuruluşundan bu yana iki yıl içinde Çin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda yapılan faaliyetlerden ve Anabilim Dalı öğrencilerinin yarışmalarda elde ettiği başarılardan söz etti.

Toplantının ikinci oturumunda Dr. Ceylan, Türkiye’de nadir çalışılan konulardan biri olan Çince nezaket dili üzerine hazırladığı “Çince Ders Kitaplarında Nezaket İfadeleri Araştırmaları: Başarının Yolu Başlangıç Seviye Seti Örneği” başlıklı çalışmasını sundu.

Konuşmanın sonunda, Dr. Ertuğrul Ceylan ve Öğr. Gör. Lihua Li ile birlikte Çince saygı ve nezaket dili üzerine yaptıkları araştırmanın sürdüğünü belirterek çalışmanın gelecek yıl basılacağını belirtti.