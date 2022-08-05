Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Eyyam-ı Bahur sıcakları sona erdi. Yurdun kuzey kesimleri ile İç Aanadolu ve Doğu Anadolu’da sağanak, zaman zaman gökgürültülü yağışlar etkili olacak.
BURSA 18°C, 33°C
Parçalı bulutlu
EDİRNE 20°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 23°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 21°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 24°C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 24°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 16°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde güneydoğu çevreleri yer yer çok bulutlu kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 23°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ADANA 25°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 26°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 25°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 21°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA 22°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri; yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 18°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra güney ve doğu çevreleri yer yer çok bulutlu kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 24°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT 16°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
BOLU 17°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 20°C, 30°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU 16°C, 31°C
Parçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 24°C, 28°C
Parçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AMASYA 19°C, 34°C
Parçalı bulutlu
ÇORUM 15°C, 31°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 23°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 25°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM 15°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 14°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 22°C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 16°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR 23°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 24°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 26°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 27°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
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