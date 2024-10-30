Türkiye’nin tek sabit arenalı merkezi olan Talas Belediyesi Espor ve İnovasyon Merkezi, gençlere eğitimler sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen programla teknoloji ve bilişimin üç büyük efsane ismi gençlerle buluştu.

Bir yandan ortaokul ve lise öğrencilerine geleceğin mucidi olma imkanı sağlanan Talas Belediyesi Espor ve İnovasyon Merkezi, bir yandan da teknoloji ve bilişim alanında dünyada önemli şirketlerde görev alan Türk isimleri gençlerle bir araya getiriyor. Bu isimlerden olan siber güvenlik uzmanı ve yazar Dr. Erdal Özkaya, Microsoft Tech Lead Daron Yöndem ve Microsoft Data Platform MVP Ömer Çolakoğlu, teknoloji ve bilişim konularında gençlerle sohbet etti. Programda konuşan aynı zamanda Kayserili olan Ömer Çolakoğlu, merkezin önemine dikkat çekerek kendilerini gençlerle buluşturan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’dan övgüyle bahsetti.

“Gençlere büyük bir hizmet”

Başkan Yalçın’ın Talas Belediyesi Espor ve İnovasyon Merkezi’ni geleceğin teminatı olan gençlerle bir araya gelmek için istedikleri gibi kullanmalarına izin vermesinden dolayı teşekkür eden Çolakoğlu, “Dünya’da 198 tane RD var. Bunlardan 2 tanesi bu merkezde bulunuyor. Bu nedenle gençler böyle bir fırsatı kaçırmayın. Ricamız ile Erdal abi acil bir toplantısı olmasına rağmen New York’tan geldi. Bu fırsatlar iyi değerlendirilmeli. Çünkü bu sizin geleceğiniz ve buna katkı sağlamak isteyen iyi niyetli olan insanlar, çok kıymetli olan zamanlarından ayırıp buraya geldi ve bu imkanları size sağladı. Bize bu alanı tahsis ettiği için Talas Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bize, ‘burası sizin, ne zaman kullanmak istiyorsanız kullanabilirsiniz’ dedi. Bu, çok kıymetli bir şey. Bu şehri yöneten insanlar bu işlere katkı sağlamaya çalışıyor. Bu işten ileride para kazanacak, hayatını devam ettirecek olan siz gençlere çok önemli destekler sunuluyor” diye konuştu.

Siber güvenlik uzmanı ve yazar Dr. Erdal Özkaya da merkezi çok beğendiğini ifade ederek, "Gözlerimi kapatıp burada açsam, burasının Türkiye’de olduğuna inanmazdım. Çok müthiş güzel ve donanımlı olmuş. Vizyon sahibi başkanımızı tebrik ediyorum" dedi.

Programda konuşmaların ardından karşılıklı soru cevap ile gençler merak edilenleri sorma imkanı buldu.