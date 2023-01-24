Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen ’kış okulu’ uygulamasıyla öğrenciler yarıyıl tatilinde okullarda ders almaya devam ediyor. Tatilde de okula gitmeyi tercih eden öğrenciler, matematik ve İngilizce derslerinde kendilerini geliştiriyor.

Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen ’kış okulu’ uygulamasıyla öğrenciler yarıyıl tatilinde okullarda ders almaya devam ediyor. Tatilde de okula gitmeyi tercih eden öğrenciler, matematik ve İngilizce derslerinde kendilerini geliştiriyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, yaz okullarının ardından bu yıl ilk kez yarıyıl tatilinde kurs açma kararı aldı. Kış döneminde uygulanan ücretsiz kurslar, 5 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek. Samsun’da bu çerçevede 177 kurs açıldı. Bu kurslara 2 bin 928 öğrenci katıldı. Bir öğrenci açılan İngilizce ve matematik kurslarının her ikisine de başvurabiliyor. Öğrenciler bir dersten günlük 2, haftada 10, toplam 20 saatlik programlara katılırken, iki kursa katılan öğrenci, iki haftada toplam 40 saat ders almış olacak.

İlkadım ilçesinde bulunan Şehit Mesut Yılmaz Ortaokulunda da dersler tüm hızıyla devam ediyor. Kurslar hakkında bilgi veren Okul Müdürü Halil Özsoy, "Bakanlığımız bu yıl ilk defa yarıyıl tatiline özel Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) Projesi’ni başlattı. Biz de bunu öğrencilerimize duyurduk. Okul idaresi olarak planlamamızı yaptık. Şu anda 5 şubede yaklaşık 65 öğrencimiz bu kurslara devam ediyor. Öğrencilerimiz tatil yapmak yerine kurslara gelmeyi tercih ettiler. Bu gerçekten çok güzel bir durum. Burada derslerdeki eksiklerini tamamlıyorlar. Yeni nesil soru çözümlerini öğreniyorlar. Onlar için gerçekten bir özel ders niteliğinde oldu" dedi.

"Tatilde ders çalışmayı seçtim"

Ortaokul öğrencisi Cemre, "Dersler işleyip hocalarımızla vakit geçiriyoruz. Bize verdikleri test kitaplarından sorular çözüyoruz. Eğlenerek yapıyoruz ve tatili değerlendirmiş oluyoruz. Ben tatilde ders çalışmayı seçtim ve iyi bir seçim yaptığımı düşünüyorum" diye konuştu.

Ortaokul öğrencisi Sudenaz Yaman ise, "Tatilde yatıp telefonla oynamak yerine ders çalışmak bizim için daha faydalı olur. Çünkü ikinci dönem sınavlarımız olduğu için burada bir deneyim kazanarak sınavda göreceğimiz konuları işliyoruz. Devletin verdiği kitaplar üzerinden sınavlarımızı çalışıyoruz. Derslerimize daha iyi odaklanmayı sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

Kurslar, 5 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek.