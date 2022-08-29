Sakarya’da peyzaj ve süs bitkilerinin dünyaya açılan kapısında bu yıl 2’ncisi düzenlenecek olan fuarda Türkiye’de bir ilk olarak 19 farklı üniversitenin katılımıyla ‘Öğrenci Tasarım ve Uygulama Yarışması’ gerçekleştirilecek.

Sakarya’da peyzaj ve süs bitkilerinin dünyaya açılan kapısında bu yıl 2’ncisi düzenlenecek olan fuarda Türkiye’de bir ilk olarak 19 farklı üniversitenin katılımıyla ‘Öğrenci Tasarım ve Uygulama Yarışması’ gerçekleştirilecek.

PSB Anatolia Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı dünyanın birçok noktasından sektör profesyonellerini ağırlayacak. 7-10 Eylül tarihleri arasında Sapanca’nın Kırkpınar Mahallesinde bulunan sahilde gerçekleştirilecek PSB Anatolia, ülkemizde üretilen süs bitkilerini dünya pazarına çıkarıyor. İlklerin fuarı olan PSB Anatolia bu yıl da birçok yenilikle ziyaretçilerin ilgi odağı olacak. 60 bin metrekare açık alanda yeni iş fırsatları sunan fuarda iş makineleri workshop ve tasarım yarışması ile yeşil endüstrinin en yeni trendlerini bir araya gelecek.

En iyi tasarımı hayata geçirmek için yarışacaklar

Türkiye’de bir ilke imza atan ‘Öğrenci Tasarım ve Uygulama Yarışması’nda bu yıl 19 üniversiteden altışar kişilik ekipler PSB Anatolia Fuarı’nda en iyi tasarımı hayata geçirmek için yarışacak. 7 Eylül Çarşamba günü başlayacak yarışma üç gün boyunca devam edecek ve dereceye giren ekiplere ödülleri gala yemeğinde taktim edilecek. Peyzaj mimarlığı öğrencilerinin deneyim kazanmasını hedefleyen yarışmada her ekibe eşit alan ve eşit malzeme verilerek tasarımlarını uygulanma imkanı sağlanıyor. Yapılan tasarımlar PSB Anatolia Fuarı’nda yer alan yarışma bölgesinde uygulanacak ve jüri değerlendirmesinin ardından dereceye giren ekipler belirlenecek.