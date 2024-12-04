Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) yenilikçi bir adımla Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek ’Üç Boyutlu Seramik Yazıcı Atölyesi’ni hizmete açtı.

Atölye; lisans, yüksek lisans ve sanatta yeterlik programları ile öğrenim gören öğrencilere modern ve yenilikçi üretim teknolojilerini uygulamalı olarak öğrenme fırsatı sağlamak amacıyla kuruldu. Bu atölye sayesinde öğrenciler, problem çözme gibi kritik beceriler kazanmanın yanı sıra, modern teknolojileri kullanarak seramik üretimine farklı bir bakış açısı kazandırma şansı yakalamaktadır.

Atölye hakkında bilgi veren BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "İki adet plastik, 2 adet de seramik malzeme ile çalışan üç boyutlu yazıcı bulunmaktadır. Bu sayede öğrenciler, modern üretim yöntemlerini uygulamalı olarak öğrenme imkânı bulmaktadır. Plastik baskı yapan üç boyutlu yazıcılarla prototip modeller oluşturulabilirken, seramik malzeme ile baskı yapabilen üç boyutlu yazıcılar sayesinde de sanatsal ve özgün formlar üretebilmektedir" dedi.

“Geleceğin sanatçı ve tasarımcılarını yetişiyor”

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı açıklamasının devamında, "BŞEÜ’nün vizyonunu yansıtan bu proje, öğrencilerin hem teknik hem de sanatsal yönlerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Seramik üç boyutlu yazıcıların sunduğu imkânlarla, bölümlerin eğitim kalitesini artırarak geleceğin sanatçı ve tasarımcılarını yetiştirmek için önemli bir adım atılmıştır. BŞEÜ, yenilikçi eğitim anlayışıyla öğrencilerimizi desteklemeye ve sanatsal üretim süreçlerine katkı sunmaya devam etmektedir" dedi.