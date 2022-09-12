Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatıyla açılan ve Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan Kahraman Sağra Fındık Müzesi’nde fındığın serüveni anlatılıyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatıyla açılan ve Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan Kahraman Sağra Fındık Müzesi’nde fındığın serüveni anlatılıyor.

Fındığın verimli üretilmesini ve fındıktan katma değer elde edilmesini sağlamak için Ordu’da çeşitli projeler hayata geçiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, fındık müzesi ile de fındığın geleneksel hikayesini gelecek nesillere aktarılmasını sağlıyor. Başkan Güler’in girişimleri ile müzeye dönüştürülen tarihi konakta fındığın bahçeden tüketiciye ulaşıncaya kadar ki zorlu yolculuğu ziyaretçilere adım adım aktarılıyor.

Tarihi konak müzeye dönüştü

Ordu’nun Altınordu ilçesi Selimiye Mahallesi’ndeki tarihi üç katlı Kahraman Sağra Konağı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in girişimleri ile önce restore edildi. Yöre halkının desteği ile fındık tarımında kullanılan eşyaların da bir araya getirilmesiyle tarihi konak, fındık müzesi olarak kullanılmaya başladı.

Topraktan üreticiye her detay bulunuyor

Fındığın zorlu yolculuğunun materyallerle hikayeleştirildiği müzeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere fındığın dikiminden üretimine, hasat sürecinden işlenmesi ve nakliyesine kadarki süreci aktarılıyor. Ziyaretçiler her aşamayı bu müzede adım adım görme imkânı bulurken fındık hakkında da detaylı bilgiler edinebiliyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi bu müze ile fındığın geleneksel yaşamdaki yerinin gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor.

Müze haftanın her günü ziyaretçilere açık

Altınordu ilçesi Selimiye Mahallesi’nde bulunan Kahraman Sağra Fındık Müzesi hafta içi 08.00 ile 17.00, hafta sonu ise 09.00 ile 18.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık oluyor. Müzeye girişler ise ücretsiz yapılıyor.