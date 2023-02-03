Milli Eğim Bakanlığı tarafından uygulanan Ücretsiz Yemek Programı’ndan Sivas’ta 31 bin 347, Türkiye genelinde de ise 5 milyon öğrenci yararlanacak.

Milli Eğim Bakanlığı tarafından uygulanan Ücretsiz Yemek Programı’ndan Sivas’ta 31 bin 347, Türkiye genelinde de ise 5 milyon öğrenci yararlanacak.

Millî Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin eğitime erişimini artırmak için sosyal politikalarla öğrencileri desteklemeye devam ediyor. Şartlı eğitim yardımından öğrenci burslarına, taşımalı eğitimden ücretsiz yemek imkânına, ücretsiz ders kitaplarından yardımcı kaynaklara çok sayıda proje, kararlı bir şekilde uygulanmaya devam ediyor.

Bu çerçevede Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde ücretsiz yemek imkanından 31 bin 347 öğrenci faydalanacak. İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, Sivas Sultanşehir Uygulama Otelinde gerçekleştirdiği toplantıyla konuyla ilgili basın mensuplarını bilgilendirdi. Aslan, “6 Şubat itibariyle Türkiye genelinde 5 milyon öğrenciye yemek desteği sağlanacak” dedi.

“32 bin civarında öğrencimize yemek vereceğiz”

Milli Eğitim İl Müdürü Ergüven Aslan, il genelinde yaklaşık 32 bin öğrenciye ücretsiz yemek vereceklerini belirtip, “Bu çok önemli bir adımdır. İmkan ve fırsat eşitliği anlamında, kırsaldaki çocukların beslenmesi anlamında çok önemli bir rol oynadığını hepimiz biliyoruz. İlimizde de bu çerçevede 3 aydır çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah pazartesi günü itibariyle de bu çerçeveye alınan tüm öğrencilerinizi de öğle yemeği veya beslenme desteği verilecektir. Okul öncesinde okuyan tüm öğrencilere Türkiye’de olduğu gibi ilimizde de yemek verilecek. Türkiye’de ki öğrenci sayısının 4’de birine öğle yemeği desteği verilecek. Bu rakam zamanla kademeli olarak artırılacaktır. Bu projede yetersiz beslenmesi olan alanlar tespit edildi, arkadaşlarımız bu alanlarda çalışmalar yaptı. Milli eğitim bakanlığımız bu konuda kılavuz hazırladı. Bu kılavuzda hangi yemeklerin ne tür olması gerektiği diyetisyenlerle birlikte çalışıldı. Bu verilecek olan yemek yine öğrencilerimizin okullarda üreteceği yemek. Meslek liseleri hem üretiyor, hem kazanıyor, hem de öğreniyor. Dolayısıyla Sultan Şehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Halk Eğitim Merkezi ve Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından ilimizdeki öğrencilerin yemeği karşılanacak. Bu proje bizim için çok önemli, Türkiye için çok önemli. Sivas ili dağınık bir coğrafyada, köylerimiz çok. Bu proje ile bir sorunu daha ortadan kaldırmış olacağız. Bakanlığın Türkiye oranıyla Sivas ilindeki 121 bin öğrenci sayısının oranı aynı. 32 bin civarında öğrencimize yemek vereceğiz” dedi.