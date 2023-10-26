Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu, pandemiyle birlikte başlayan ve deprem sürecinde de devam eden projelerle 40 bin sanatçıya toplam 300 milyon lira destek sağladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu (MÜZSAN), Asrın Felaketi Kültür ve Sanat Etkinlikleri çerçevesinde müzisyenlere maddi destekte bulunmaya devam ediyor. Pandemi sürecinde başlayan ve deprem sonrası da devam eden programlardan biri de Şanlıurfa’nın Birecik ilçesindeki Alkan Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Sanatçı Mehmet Akbulut, Şanlıurfa sıra gecesi ekibi, mahalli ve yerel sanatçıların sahne aldığı programa çok sayıda depremzede de katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan MÜZSAN Genel Başkanı Ahmet Onurlu, “Devletimizin her zaman milletimizin yanında olduğunu, pandemi sürecinde olduğu gibi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’un desteği ile müzik susmasın projesi çerçevesinde Türkiye genelinde 40 bin müzisyene toplamda 300 milyon TL maddi destek sağlanmıştı. 6 Şubat depreminden dolayı zarar gören müzisyenlere Kültür ve Turizm Bakanlığımız destek olmak adına kapılarını açtı. Asrın Felaketi Kültür ve Sanat Etkinlikleri projesi deprem bölgesindeki 11 ilde gerçekleştiriliyor. Projenin amacı, deprem bölgesinde, depremden etkilenen müzisyen ve sanatçılara maddi destek ve aynı zamanda depremzede vatandaşlarımıza moral vermektir” diye konuştu.