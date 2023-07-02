Atatürk’ün Erzurum’a gelişinin 104. Yıl dönümü yarın çeşitli etkiniklerle kutlanacak. Erzurum’un Aziziye ilçesinde ise 3 Temmuz etkinlikleri, “Türkiye Yüzyılı’nın İlk Kongresine Adım Adım” sloganıyla farklı bir formata bürünecek. Bu yıl hem Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılı ve hem de Türkiye Yüzyılı’nın ilk kongre yıldönümünün kutlanacak olması nedeniyle Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan da, Belediye Meclisini 3 Temmuz Pazartesi günü Ilıca’da toplayacak.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı ve Türkiye Yüzyılı’na vurgu yaptı. 3 Temmuz 1919’da Erzurum’a gelen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 23 Temmuz’da da Erzurum Kongresi’ni topladığını hatırlatan Başkan Orhan, “Erzurum Kongresi’nde alınan kararlar, malumdur ki, Cumhuriyet’imizin kuruluş esaslarıdır. Bu bakımdan Erzurum Kongresi, Cumhuriyet tarihimiz açısından fevkalade büyük bir öneme sahitir. İlaveten bu yıl hem Cumhuriyet’imizin kuruluşunun 100’üncü yılı ve hem de Türkiye Yüzyılı’nın başlangıcı. Biz de bu kıymetli zaman dilimine dikkat çekebilmek amacıyla Belediye Meclisimizi, Gazi Paşa’nın 3 Temmuz’da karşılandığı Ilıca’da toplayacağız” dedi.