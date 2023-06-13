Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. Yılı olması vesilesiyle Akçaabat Belediyesi tarafından ulusal düzeyde Resim Çalıştayı etkinliği organize edildi.

Resim Çalıştayı etkinliğine Türkiye’nin çeşitli illerinden 15 resim sanatçısı katılarak eserlerini Akçaabatlı sanatseverlerle buluşturdular. Akçaabat Belediyesi organizasyonunda düzenlenen etkinlik sonunda Türkiye Cumhuriyeti’ni anlatan 15 nadide eserin yer aldığı bir Resim Sergisi açıldı. Hamam Çimeni Çarşısında bulunan Akçaabat Belediyesi Sergi Salonu’nda açılan bu özel serginin açılışına Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Trabzon Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raif Kalyoncu, Akçaabat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Usta, ressamlar ve sanatseverler katıldı.

Resim Sergisi açılışında konuşan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim “Yüzyılın sergisi olarak nitelendirebileceğimiz bu resim sergimizi anlamlı kılan en önemli özelliklerinden biri Türkiye’nin dört bir tarafındaki ressamların Cumhuriyet’in 100. Yılını anlatan eserler yapması diğeri ise sanatçıların bu eserleri bulundukları şehirlerde yapıp Belediyemizce düzenlenen Resim Çalıştayı etkinliğine göndermesidir. Bu sebeple muhteşem eserlerden oluşan Resim Çalıştayı etkinliğimiz, hem bölgemizde hem de ülkemizde ilk olma özelliği taşıyor. Kıymetli bir o kadar da anlamlı olan Cumhuriyet’imizin 100. Yıldönümü vesilesiyle özenle ve gayretle hazırlanan Resim Sergimizin ilkini, ünü coğrafi sınırları aşan Akçaabat’ımızda gerçekleştiriyoruz. İlerleyen zamanlarda ise çevre il ve ilçelerde hatta yurt dışında 100. Yıl Resim Sergimizi açmayı planlıyoruz

Trabzon Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raif Kalyoncu ise Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. Yılında anlamı ve değeri oldukça büyük olan bir etkinliğe ve organizasyona Akçaabat’ın hem öncülük hem de ev sahipliği etmesinin verdiği haklı gururu yaşadığını belirtti.

Konuşmaların ardından Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. Yılı vesilesiyle hazırlanan Resim Sergisi, açılış programına katılanlar tarafından gezildi. Resim Sergisi, Hamam Çimeni Çarşısında bulunan Akçaabat Belediyesi Sergi Salonu’nda bir hafta boyunca ziyarete açık kalacak.