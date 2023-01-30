‘Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi’ kapsamında ‘Türkiye Yüzyılında Küreselleşen Madencilik’ konulu panel gerçekleştirildi. Panelde, madenlerin ekonomiye kazandırılmasının önemi anlatıldı. Madenlerin; doğalgaz ve petrol gibi Türkiye’nin stratejik bir çıkarı olduğu ifade edildi.

‘Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi’ kapsamında ‘Türkiye Yüzyılında Küreselleşen Madencilik’ konulu panel gerçekleştirildi. Panelde, madenlerin ekonomiye kazandırılmasının önemi anlatıldı. Madenlerin; doğalgaz ve petrol gibi Türkiye’nin stratejik bir çıkarı olduğu ifade edildi.

‘Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi’ kapsamında ‘Türkiye Yüzyılında Küreselleşen Madencilik’ konulu panel düzenlendi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Prof. Şeref Kalaycı, Altın Madencileri Derneği (AMD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Eti Maden Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serkan Keleşer ve Yurt Madenciliği Geliştirme Vakfı Başkanı Prof. Dr. Güven Önal madenciliğin Türkiye için önemini aktardı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Prof. Şeref Kalaycı madenlerin önemini anlattığı konuşmasında, "Doğalgaz, petrol gibi madenlerin çıkarılıp işletilmesi de stratejik bir çıkardır. Maddi dünyamız madenlerden oluşuyor. Sektör olarak bakarsak inşaat sektörünün var olabilmesi madenlerin varlığına bağlı. Demir, çelik gibi madenlere ihtiyacımız var. Maden hayatımızın tamamını kapsıyor. İnsanoğlu madenleri işleyerek bugünkü çağdaş medeniyetlere ulaşmış. 2022 yılında doğalgaz ve petrole 50 milyar dolarlık bir ödeme yapmış olacağız. Kömür için 2022’de 4,5 milyar dolar ödemiş olduk. Alüminyum, bakır, demir-çelikte dışa bağımlıyız. Dolayısıyla madenlerimizin araştırılması, bulunması, çıkarılması çok önemlidir" ifadelerini kullandı.

Bor madeni ile ilgili bilgi paylaşan Eti Maden Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serkan Keleşer de "Kalite, sürdürülebilirlik ve inovasyon konusunu bor madeninde önceliklendiriyoruz. Dünyadaki bor rezervinin yüzde 73,6’sı Türkiye’de bulunuyor. En kaliteli bor madeni de Türkiye’de bulunuyor. Bor madeninin yüzde 51’i cam sektöründe, yüzde 17’si tarımda, yüzde 14’ü ise seramik alanında kullanılıyor. Bor madeni herhangi bir borsaya tabii değil, bu yüzden fiyatlamayı müşterilerle yapabiliyoruz" şeklinde konuştu.