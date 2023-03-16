Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bandırma Eti Maden Bor Karbür Üretim Tesislerinin açılışı için Balıkesir’e geliyor. AK Parti Balıkesir İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gelişi ve açılış ile ilgili açıklamalarda bulundu

Bandırma Eti Maden Bor Karbür Üretim Tesislerinin açılışına yapacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı karşılamak için hazırlandıklarını belirten AK Parti Balıkesir İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, “Balıkesirliler olarak, AK Parti Teşkilatları olarak Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı Bandırma Bor Karbür Üretim Tesislerinin açılışı öncesi karşılamaya hazırlanıyoruz. Tüm halkımızı, Türkiye Yüzyılının vizyon projelerinden biri olan Bor Karbür Üretim Tesislerinin açılışına ve Cumhurbaşkanımızı karşılamaya davet ediyoruz.

“Türkiye yüzyılı vizyon projesi bor karbür üretim tesisi açılıyor”

Türkiye Yüzyılı Vizyonu çerçevesinde “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın “Büyük ve Güçlü Türkiye” hedefleri çerçevesinde başlattığı “Enerjide ve doğal kaynaklarda güvenli bir gelecek” vizyonu çerçeveasinde Balıkesir’imizin en önemli kuruluşu Eti Maden’in yatırımları ülke ekonomisine büyük bir katma değer sağlarken, bölgemize de üretim ve istihdam yönünden önemli bir katkı sunuyor” dedi.

Başaran: “Ülkemize ve Balıkesir’imize büyük katma değeri olacak”

Balıkesir’in yer altı kaynakları noktasında ülkemiz için önemli bir yere sahip olduğunu belirten Başkan Başaran, “Balıkesir’imizin yer altı kaynaklarının ülke ekonomisine yüksek katma değer sağlayacak şekilde değerlendirilmesi, çalışma faaliyetlerinde çevreyle uyumlu, iş sağlığı ve güvenliğinden ödün vermeyen, sürdürülebilir bir yaklaşımla hareket edilmesi önemli. Ülkemizin gözbebeği olan Eti Maden’in bu konudaki çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Bölgemizden çıkarılan ve işlenen bor cevherleri Eti Maden tarafından katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülerek ülke refahına katkıda bulunduğu gibi, ihracat noktasında de rafine bor ürünlerinin payını her geçen yıl artırdığını görüyoruz. Bor madeninden 2022 yılında 2,67 milyon ton bor satışı ve 1,32 milyar doları aşan satış geliri ile Dünya Bor Pazarında yüzde 63 pay alarak bu alanda Dünya Lideri pozisyonunu daha da güçlendirdi. Balıkesir’imizden çıkarılan bor cevheri, mücevhere dönüşerek ülke ekonomimize büyük bir değer katıyor.

“Yer altı kaynaklarımız, ülke ekonomisine kazandırılıyor”

Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Pazar günü saat 14.00’te açılışını yapacağımız ve yıllık bin ton kapasiteye sahip Bandırma Eti Maden Bor Karbür Üretim tesisi ile ülkemizin bu alanda önemli bir teknolojiye sahip olmasının yanı sıra bölgemizde 197 kişiye ek istihdam ve ülke ekonomisine yıllık 35-40 milyon $ civarında gelir sağlayacak. Türkiye’nin Yüzyılında; yapay zeka, uzay teknolojileri, sanal teknolojiler, elektrikli ve otonom araçlar, akıllı şehirler, uçan arabalar, enerji teknolojileri ve nano teknoloji önemli bir yer tutacaktır. Bu süreçte ve geleceğin dünyasında, hayatın her alanında kullanılan başta bor olmak üzere, nadir toprak elementleri, lityum ile birlikte hidrojen gibi alternatif enerji kaynakları kendine ayrı bir yer edinecektir.

“Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milli enerji ve maden hamlesi devam ediyor”

Cumhurbaşkanımızın Liderliğinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın başlattığı Milli Enerji ve Maden Politikası ışığında, nükleer ve zırh yapımı gibi yüksek teknolojide kullanılan Bor Karbür, elektrikli arabaların bataryalarında kullanılan Lityum Karbonat, ileri teknoloji cihazların üretiminde yaygın olarak kullanılan Nadir Toprak Elementleri, çelik sektöründe kullanılan Ferrobor üretimine yönelik yatırımlara başlanmış olması çok önemli bir gelişmedir. Balıkesir’imizden çıkarılan bor madeninden elde edilen Bor Karbür; yüksek sıcaklığa dayanımı, sertliği, fiziksel mukavemeti, düşük yoğunluğuyla endüstriyel açıdan büyük bir önem kazanmaktadır.

“Her şeye rağmen büyük ve güçlü Türkiye hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz”

Bandırma’ya yapılan bu yatırımla, savunma sanayiimiz için kritik öneme sahip bu ürün ülkemizin kendi imkanları ile üretilecek, ayrıca, bor cevherindeki katma değer, borik asit gibi rafine ürünlerde 3 katına, bor karbür gibi ürünlerde 150 katına, bu ürünlerin kullanıldığı zırh yapımı ve nükleer gibi sektörlerde ise 500 hatta 2 bin katına çıkarılmış olacak. Cumhurbaşkanımızın büyük ve güçlü Türkiye hedefi, geleceğimizi inşa edeceğimiz Türkiye Yüzyılı vizyonu ile daha da güçleneceğiz. Pazar günü saat 14.00’da Cumhurbaşkanımızın teşrif edeceği Bandırma Bor Karbür Üretim tesisinin açılışına tüm halkımızı davet ediyoruz. Balıkesir’imiz ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun” dedi.