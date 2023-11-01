Bayburt Garnizon Komutanlığı tarafından Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında "Türkiye Yüzyılı Mehmetçik Hatıra Ormanı" oluşturuldu.

Bayburt Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan 450 metrekare alanda oluşturulan hatıra ormanında çeşitli türlerde 650 adet fidan toprakla buluşturuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın seslendirilmesiyle başlayan programda Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ve Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürol Akkaya günün anlam önemini belirten konuşmalar yaptı. Konuşmaların ardından Şair Zihni İlkokulu öğrencileri halk oyunları gösterisi sergiledi. 3. Ordu Komutanlığı Bandosu tarafından konser verilmesiyle devam eden program ağaçların toprakla buluşturulması ve fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.

Törene Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Tuğgeneral İsmail Yayan, Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürol Akkaya, İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun, İl Jandarma Komutanı Albay Dr. Talha Övet, Başkan Yardımcımız Süreyya Türkmenli, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, kurum müdürleri ve STK temsilcileri katıldı.