Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli İzleme Değerlendirme komisyonu öğretmenleri ve değerlendirilmesi yapılacak okulların müdürleri ile Eskişehir Öğretmenevi’nde bir araya geldi.

Millî Eğitim Bakanlığı’nın yeni eğitim programında, sonuç yerine süreç odaklı ölçme değerlendirme yaklaşımı benimsendiğini aktaran İl Millî Eğitim Müdürü Sinan Aydın, bu yaklaşımla, ölçme değerlendirme uygulamalarında tanılayıcı, biçimlendirici ve düzey belirleyici değerlendirme yöntemleri arasında denge sağlandığını ifade ederek komisyonlarda görevli öğretmenlere başarılar diledi. Uygulamaların yapılacağı okulların müdürleri ve komisyonlarda görevli öğretmenler, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde uygulanacak olan öğretim programlarının izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik görüşlerini paylaştılar.

Saha görüşlerinin doğrudan alınması hedefleniyor

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren öğretim programlarının izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlandı. Öğretim programlarının uygunluğunu, etkililiğini sürdürülebilirliğini ve etkilerini izleme değerlendirme amacıyla Türkiye’nin çeşitli coğrafi ve sosyo-ekonomik yapısını yansıtan içerisinde Eskişehir’in de yer aldığı temel eğitimde 19, ortaöğretimde 20 il belirlendi. Bu illerde görevlendirilen öğretmenlerce izleme çalışmalarının yürütüleceği Seyitgazi Cevizli İlkokulu, Çifteler Fatih İlkokulu, Cengiz Topel İlkokulu, Şehit Ali Gaffar Okan Ortaokulu, Mahmudiye Ortaokulu, Eskişehir Anadolu Lisesi, Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi, Eskişehir Fatih Fen Lisesi, Fadime Sarar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde doğrudan görüşme ve ders gözlemlerinin yapılması, öğretim programlarının ve ders kitaplarının uygulanabilirliğinin belirlenmesine yönelik saha görüşlerinin doğrudan alınması hedeflendi.