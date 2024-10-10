Milli Eğitim Bakanlığınca 2024-2025 eğitim öğretim yılında ilk defa uygulamaya başlayan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Okul Müdürleri Uygulama, Rehberlik, İzleme ve Değerlendirme Çalıştayı Denizli’de başladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca 2024-2025 eğitim öğretim yılında Anasınıfı, birinci, beşinci, ortaöğretim hazırlık ve dokuzuncu sınıflar düzeyinde ilk defa uygulanmaya başlayan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli eğitim sisteminde milli bir kimliğin oluşumuna katkı sağlamayı, milli bilince sahip bireylerden oluşan bir toplum meydana getirmeyi, eğitimi toplumun her kesimine ulaştırmayı ve gençleri 21. yüzyılın ihtiyaçlarına uygun şekilde donatmayı hedefliyor. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli okul yöneticilerini ve öğretmenleri eğitimin merkezine koymakta, onların toplumdaki rollerini güçlendirerek, mesleki gelişimlerini desteklemeyi ve öğretim uygulamalarını daha etkili hale getirmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğünce okul müdürlerine yönelik Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Uygulama, Rehberlik, İzleme ve Değerlendirme Faaliyetleri Çalıştayı gerçekleştiriliyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezinde okul yöneticilerine yönelik gerçekleştirilen çalıştayın açılış programına İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli yazım sürecinde görev alan Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Fatma Taşkın Ekici ve Prof. Dr. Yasin Doğan ve okul müdürleri katıldı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Okul Müdürleri Uygulama, Rehberlik, İzleme ve Değerlendirme Çalıştayı faaliyetleri çerçevesinde, okul yöneticilerinin rolleri ve öğrenme-öğretme süreçlerini izleme ve değerlendirme kılavuzu doğrultusunda bilgilendirme ve çalışmalar gerçekleştirilecek. Çalıştay kapsamında gerçekleştirilecek olan eğitim ve uygulama çalışması okul yöneticilerimizin eğitim kurumlarında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Uygulama, Rehberlik, İzleme ve Değerlendirme Faaliyetlerine kılavuzluk etmesini destekleyecek.

Çalıştay sonunda okul yöneticileri; Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Uygulama, Rehberlik, İzleme ve Değerlendirme Faaliyetleri çalıştay raporu hazırlayacaklar.