Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde gerçekleştirilen toplantıyla tanıtıldı.

Toplantı, Babaeski Cumhuriyet İlkokulu konferans salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Göksel Baytok, ilçedeki kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.

Toplantıda, ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin temel prensipleri, içeriği ve uygulama planı hakkında detaylı bilgiler sunuldu. Ayrıca, modelin farklı eğitim kademelerinde nasıl uygulanacağı da ele alındı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli toplantısına katılan yöneticiler tarafından yapılan açıklamada, “Öğrenciyi zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki açıdan bütüncül eğitim yaklaşımı ile erdemli, yetkin, başarılı, mutlu ve ahlaklı bireyler olarak yetiştirmeyi hedefleyen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin tüm eğitim camiamız ve öğrencilerimiz için hayırlı olmasını diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.