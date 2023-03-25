Zonguldak’lı iş adamı İsmail Ofluoğlu’nun, Türkiye yüzyılına özel hazırlattığı ürünler kentte ilgi odağı olmaya devam ediyor. Uzunca bir süredir kapı kapı dolaşarak Türkiye yüzyılı vizyonunu anlatan Ofluoğlu’nu karşısında gören vatandaşlar "Türkiye yüzyılı hiç bu kadar güzel anlatılmamıştı" dediler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2023 yılı ile birlikte Türkiye Yüzyılı’nın başladığını açıkladı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılında yeni bir yüzyıla giriş olarak tanımlanan Türkiye Yüzyılı, Zonguldaklı iş adamı tarafından anlamlı bir hediyeye dönüştürüldü.

Görenlerin "Türkiye Yüzyılı hiç böyle anlatılmadı" dediği; ana temasını oluşturduğu duvar saati, duvar takvimi ve masa takvimi büyük ilgi gördü. Tasarımlarında yerli ve milli projelere dikkat çekildi.

Özel olarak tasarlandı

Türkiye Yüzyılı başlıyor sloganıyla tasarlanan hediyelerde ise TCG Anadolu Uçak Gemisi, Kızılelma İnsansız Muharip Uçağı, yerli otomobil TOGG, Bayraktar TB2, Karadeniz Doğalgazı, Milgem Fırkateyni, Hürjet, Milli Muharip Uçağı, Akkuyu Nükleer Santrali, Türksat 6A ve Erzurum Dağ Teleskopu yer alıyor.

Dünyada büyük yankı uyandıran Bayraktar TB2, Karadeniz Doğalgazı gibi önemli projelerin tasarımlarının yer aldığı hediyeliklerde en büyük ilgiyi ise TOGG gördü.

"İnsanlar tüp için kuyruğa girerdi şimdi yüzüne bakan yok"

Özel tasarımlı hediyeleri esnafları ziyaret ederek teslim eden işadamı İsmail Ofluoğlu, Zonguldak’ı yakından ilgilendiren "Karadeniz Doğalgazı" projesinin diğer eserlerle birlikte saat üzerine işlendiğini anlattı. Ofluoğlu, anlamlı bir çalışma yaptıklarının altını çizdi. Türkiye Yüzyılı’nı işyerini başköşesine asan esnaf Tarkan Kurt, bakkal dükkanındaki mutfak tüpünü gösterdi. Eskiden insanların tüp alabilmek için sıraya girdiğini şimdilerde ise her evde doğalgaz olması sebebiyle tüplerin pek rağbet görmediğini söyleyen Kurt, "Yüzyılın yolunda en güzel şekilde ilerlemeyi Allah bize nasip eylesin. Eskiden insanlar tüp kuyruğuna girerdi. Şimdi dükkan üzerindeki tüplere bakmıyorlar. İnşallah kendi gazımızı çıkartıp işlemeye devam edeceğiz. Hayırlı olsun" diye konuştu.

Saati işyerine asan Kurt, "Dükkanımın baş köşesine astım. Türkiye Yüzyılı’nı takip ediyorum" dedi

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"Türkiye Yüzyılı’nı anlatmayı kendimize görev addettik"

İşadamı İsmail Ofluoğlu, Zonguldak’ın kömürüyle ve doğalgazıyla Türkiye Yüzyılı’nın enerjisi olacağını söyledi. 170 yıl boyunca Zonguldak’tan kömür üretildiğini, sahibi olduğu Kuzey Enerji firmasıyla da bu topraklarda yerin metrelerce altından kömür üreterek ekonomiye kazandırdıklarını anlatan Ofluoğlu, Karadeniz Doğalgazı’nın da önümüzdeki günlerde ulusal ağa bağlanacağına dikkat çekti.

Zonguldak’tan Türkiye Yüzyılı’na anlamlı bir katkı vermek istediklerini anlatan Ofluoğlu, "Ülkemizde yapılan hizmetler boşa yapılan hizmetler değil. Bunları milletimize anlatmamız gerekiyor. Bunları Cumhurbaşkanımız çıkıp televizyonlarda söylüyor. Anlatıyor ama biz de Cumhurbaşkanımıza yardımcı olmak anlamıyla kendimize bir görev addettik. Türkiye Yüzyılımızı anlatan projelerin yer aldığı bir saat tasarladık. Aynı zamanda duvar ve masa takvimlerimizi yaptık. Kendimize dert edindiğimiz için Zonguldak’ta sokaklara düşüp vatandaşlarımıza hem hediye ediyoruz. Hem de Türkiye Yüzyılı’nı dilimizden, elimizden geldiğince anlatmaya çalışıyoruz. Zonguldak şimdiye kadar kömürüyle var olan şehirdi. Bundan sonra doğalgazıyla Türkiye Yüzyılı’na damgasını vuracak bir şehrimiz olacak. 170 yıl boyunca Zonguldak’ta kömür üretiliyordu artık bundan sonra doğalgazımız ön plana çıkacak" diye konuştu.