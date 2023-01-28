AK Parti Genel Merkezi tarafından 81 ilde gerçekleştirilen “Şehir Buluşmaları” programıyla halkla paylaşılan Türkiye Yüzyılı bakışı, Gürsu’da da halka anlatıldı.

AK Parti Genel Merkezi tarafından 81 ilde gerçekleştirilen “Şehir Buluşmaları” programıyla halkla paylaşılan Türkiye Yüzyılı bakışı, Gürsu’da da halka anlatıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın katılımıyla, Bursa Merinos AKKM’de gerçekleştirilen tanıtım programı ile başlatılan Şehir Buluşmaları çerçevesinde Gürsu’da halkla buluşuldu.

“Şehir Buluşmaları Programı çerçevesinde AK Parti İstanbul Milletvekilimiz Hasan Turan’ı ilçemizde ağırlamaktan keyif aldık” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Milletimizi siyaset ve hizmet anlayışımızın merkezine koyarak hayata geçirdiğimiz hizmetlerle inşallah hep birlikte Türkiye Yüzyılı’na imza atacağız. Hemşehrilerimizin talepleri çerçevesinde hayata geçireceğimiz projelerimizle geleceğin Türkiye’sini oluşturacağız. Bugün de, ülke olarak Türkiye Yüzyılı hedefimizde yolumuza yön verecek fikir ve taleplerini dinlemek için hemşehrilerimizle buluştuk. Milletimizin sahipleneceği her hizmetin Türkiye’mizin gücüne güç katacağına inancımız sonsuz. Biz hep birlikte Türkiyeyiz. İnşallah, gelecek ülkemizin ışığıyla aydınlanacak” dedi.

Gürsu’da yapılan ziyaretlerde, vatandaşlar, esnaflar ve sivil toplum kuruluşu örgütlerinin temsilcileri ile biraraya gelinip, Türkiye Yüzyılı politikaları anlatıldı, vatandaşların ilçeleri ve Bursa için görüş ve önerileri alındı.

Kur’an-ı Kerim’e yapılan çirkin saldırı kınandı

Şehir Buluşmaları Gürsu ayağında İsveç’te Kuran’ı Kerim’e yapılan çirkin saldırı da kınandı. Gürsu Merkez Cami önünde bir araya gelen stk ve siyasi parti temsilcileri, Gürsulu vatandaşlar, Kuran-ı Kerim’e yapılan çirkin saldırıyla İslam alemine yapılan saygısızlığı kınayarak, Gürsu’dan dünyaya ve İslam düşmanlarına karşı birlik mesajını haykırdı.