Aydın İl Müftülüğü bünyesinde Camiler ve Din Görevlileri haftası münasebetiyle düzenlenen Türkiye Yüzyılı Futbol Turnuvası’nda Çine Müftülüğü şampiyon oldu.

1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle il ve ilçe müftülükleri arasında 2-30 Ekim tarihleri arasında Adnan Menderes Stadyumunda gerçekleştirilen turnuvaya, 13 takım katıldı. Grup aşamalarının ardından rakiplerini geçen Koçarlı ile Çine takımları final maçında eşleşti. Dostluk havasında geçen turnuvanın şampiyonu, Koçarlı’yı 5-2’lik skorla yenen Çine Müftülüğü takımı oldu.

Türkiye Yüzyılı Futbol Turnuvasının ardından takımları tebrik eden Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, “Yaklaşık 1 ay önce Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle başlattığımız turnuvayı tamamladık. Kazanılan kupalardan ziyade, dostluk içerisinde, din görevlilerinin onuruna, vakarına yakışır şekilde bu turnuvayı tamamlamak bizi mutlu etti. Bundan sonraki yıllarda da böyle centilmence mücadele bekliyoruz. Turnuvada emeği geçenlere, futbolculara ve destek verenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Maçın ardından şampiyon olan Çine takımının kupasını İl Müftüsü Hasan Güneş, İkinci olan Koçarlı takımının kupasını Efeler İlçe Müftüsü Mehmet Yorulmaz ve üçüncü olan Kuşadası takımının kupasını da Koçarlı İlçe Müftüsü Kazım Ünsal verdi.