Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, ’Para Yüzme’ sporcuları Sevilay Öztürk ve Sümeyye Boyacı ile bir araya geldi.

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, ’Para Yüzme’ sporcuları Sevilay Öztürk ve Sümeyye Boyacı ile uluslararası yarışlardaki başarıları değerlendirmek ve yeni sezon için planlamaları ele almak amacıyla bir araya geldi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu’ndan sosyal medyadan yaptıkları açıklamaya göre, Madeira Adası’nda devam eden organizasyonda, Sümeyye Boyacı 50 metre sırtüstü kategorisinde 41.58 saniyelik derecesi ile altın madalya kazanmıştı. Şampiyonada 50 metre sırtüstünde mücadele eden milli sporcu Sevilay Öztürk ise 44.45 saniyelik derecesiyle gümüş madalya almıştı.