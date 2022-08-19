Türk Telekom’un dijital TV platformu Tivibu, Acropolis Turnuvası’nın final maçı olan Türkiye-Yunanistan karşılaşmasını ekrana getirecek. Mücadele bugün 21:00’da şifresiz ve canlı yayınlanacak.

Türk Telekom’un dijital TV platformu Tivibu, Acropolis Turnuvası’nın final maçı olan Türkiye-Yunanistan karşılaşmasını ekrana getirecek. Mücadele bugün 21:00’da şifresiz ve canlı yayınlanacak.

Türk Telekom’un dijital TV platformu Tivibu, Acropolis Turnuvası’nın son maçı olan Türkiye-Yunanistan final mücadelesini basketbolseverlerle buluşturuyor. NBA yıldızlarının yer alacağı mücadele, bu akşam 21:00’da Tivibu Spor’dan şifresiz ve canlı olarak ekranlara geliyor.

Dev turnuvada son maç

Dünya Kupası elemeleri ve EuroBasket 2022 öncesinde son maçlarını oynayan Ergin Ataman önderliğindeki Türkiye, Acropolis Turnuvası’nda Gürcistan’ı 101-88 skorla yenmişti. Yunanistan ise Polonya’yı 101-78 skoruyla mağlup etmeyi başardı. Turnuva Türkiye ve Yunanistan final maçı ile sona erecek.